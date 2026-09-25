Lữ đoàn 171 thăm, tặng quà con ngư dân nhân dịp Tết Trung thu 2026

Tại các gia đình, đại diện đơn vị đã ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sức khỏe, đời sống của các cháu và gia đình; đồng thời trao tặng những phần quà Trung thu ý nghĩa, góp phần mang đến cho các cháu một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.

4 cháu con ngư dân mà Lữ đoàn nhận đỡ đầu đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó 3 cháu có bố gặp nạn trên biển mất sớm, còn một cháu bị bệnh đang điều trị thẩm phân phúc mạc lọc màng bụng 5 lần/ngày tại nhà.

Đại diện Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân thăm, động viên và tặng quà các cháu là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn được Lữ đoàn nhận đỡ đầu nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Trung tá Phan Văn Tú, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn chia sẻ: "Qua thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình các cháu, chúng tôi được biết, mỗi cháu có một hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm chung là các cháu đều rất ngoan và nỗ lực vươn lên trong học tập. Chính vì vậy, Lữ đoàn xác định việc nhận đỡ đầu các cháu không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà quan trọng hơn là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với các cháu. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành, động viên, hỗ trợ các cháu có thêm niềm tin vượt qua khó khăn, chăm ngoan học giỏi, có một tương lai tốt đẹp hơn".

Hoạt động thăm, động viên và tặng quà trên thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 đối với hậu phương ngư dân; qua đó tiếp tục lan tỏa chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, góp phần củng cố tình đoàn kết quân-dân, động viên các gia đình ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, giữ gìn ngư trường và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thông qua việc nhận đỡ đầu, chăm lo thường xuyên cho các cháu, Lữ đoàn 171 mong muốn tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học giỏi, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.