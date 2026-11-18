Trong năm 2026, Lữ đoàn đã hoàn thành đầy đủ nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện cho các đối tượng; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ trên biển và tổ chức bắn đạn thật. Các nhiệm vụ được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn; đồng thời đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập trong thời gian tới.

Thượng tá Nguyễn Thế Hùng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171 phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thế Hùng biểu dương các cơ quan, đơn vị đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt công tác huấn luyện, diễn tập trong năm 2026; yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập, không được chủ quan, đơn giản trong bất cứ nhiệm vụ, tình huống nào. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp chỉ huy, quản lý, điều hành huấn luyện, diễn tập phải sâu sát bộ đội, nắm chắc tình hình tư tưởng, sức khỏe, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của từng quân nhân; giao nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ yêu cầu và biện pháp bảo đảm an toàn. Sau mỗi đợt huấn luyện, diễn tập, các cơ quan, đơn vị phải tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, thực chất; đánh giá đúng kết quả, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục.