Lữ đoàn 169 hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Tham gia hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại khu vực cảng Vạn Hoa.

Đại úy Bùi Văn Cường, cán bộ Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Quảng Ninh tuyên truyền tại hội nghị.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn, cán bộ Công an đặc khu Vân đồn tuyên truyền tại hội nghị.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ đã được nghe báo cáo viên Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Quảng Ninh và Công an đặc khu Vân Đồn giới thiệu các chuyên đề về nhận diện các nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng; phương thức, thủ đoạn của tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao và thực trạng hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá trên không gian mạng; quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; kỹ năng nhận biết và phòng tránh các loại ma túy hiện nay.

Quang cảnh hội nghị.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026. Thông qua tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật, ngăn ngừa các vụ việc vi phạm của quân nhân, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.