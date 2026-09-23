Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) kiểm tra công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 'mẫu mực, tiêu biểu'
Ngày 23-9, Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) tổ chức kiểm tra công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2026. Thượng tá Phạm Văn Phương, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 167 chủ trì kiểm tra.
Công tác kiểm tra bám sát các tiêu chuẩn xây dựng chính quy, được cụ thể hóa thành các nội dung: Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; công tác tổ chức lực lượng; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; lễ tiết, tác phong quân nhân, duy trì nền nếp, chế độ xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, chuyển đổi số; công tác hậu cần, kỹ thuật; hệ thống sổ sách, văn kiện các ngành; mẫu biểu, bảng biển chính quy...
Phát biểu chỉ đạo kiểm tra, Thượng tá Phạm Văn Phương yêu cầu: Thành viên các đoàn kiểm tra phải chỉ rõ ưu điểm, hạn chế theo từng nội dung, từng ngành; chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót để các tàu khắc phục. Sau khi kiểm tra, các đoàn tổng hợp kết quả, kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp, chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị khắc phục trong thời gian sớm nhất, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính quy trong Lữ đoàn.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-167-vung-2-hai-quan-kiem-tra-cong-tac-xay-dung-don-vi-vung-manh-toan-dien-mau-muc-tieu-bieu-1058026