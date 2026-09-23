Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) kiểm tra công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 'mẫu mực, tiêu biểu'

Công tác kiểm tra bám sát các tiêu chuẩn xây dựng chính quy, được cụ thể hóa thành các nội dung: Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; công tác tổ chức lực lượng; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; lễ tiết, tác phong quân nhân, duy trì nền nếp, chế độ xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, chuyển đổi số; công tác hậu cần, kỹ thuật; hệ thống sổ sách, văn kiện các ngành; mẫu biểu, bảng biển chính quy...

Phát biểu chỉ đạo kiểm tra, Thượng tá Phạm Văn Phương yêu cầu: Thành viên các đoàn kiểm tra phải chỉ rõ ưu điểm, hạn chế theo từng nội dung, từng ngành; chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót để các tàu khắc phục. Sau khi kiểm tra, các đoàn tổng hợp kết quả, kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp, chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị khắc phục trong thời gian sớm nhất, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính quy trong Lữ đoàn.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

Chỉ huy Lữ đoàn 167 quán triệt nhiệm vụ kiểm tra.

Thực hành kiểm tra điều lệnh, lễ tiết tác phong quân nhân trên Tàu 377.

Kiểm tra nhận thức về chuyển đổi số.

Thực hành kiểm tra sổ sách công tác quân sự trên Tàu 377.

Thực hành kiểm tra công tác chuẩn bị máy chính trên Tàu 380.

Kiểm tra công tác chính quy tại khoang máy của Tàu 380.

Kiểm tra công tác phối hợp huấn luyện tại Tàu 380.

Thực hành xử lý tình huống trong huấn luyện.

Kiểm tra sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị.

Tổ quân y Tàu 379 thực hành băng bó cứu nạn theo tình huống kiểm tra.