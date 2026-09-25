Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân): Đưa pháp luật gần hơn với bộ đội

Qua đó, cán bộ, chiến sĩ không chỉ được tìm hiểu, học tập, củng cố kiến thức mà còn nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo cáo viên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm lái xe an toàn và tình hình vi phạm giao thông trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ trao đổi, thảo luận xung quanh các vấn đề về chấp hành pháp luật.

Một buổi tọa đàm trong khuôn khổ "Ngày pháp luật" ở đơn vị.

Sau mỗi buổi học, cán bộ, chiến sĩ quét mã QR để kiểm tra kiến thức pháp luật; cá nhân xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.