Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân): Đưa pháp luật gần hơn với bộ đội
Bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân đã từng bước được đổi mới, mang lại hiệu quả tích cực.
Qua đó, cán bộ, chiến sĩ không chỉ được tìm hiểu, học tập, củng cố kiến thức mà còn nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/pho-bien-giao-duc-phap-luat/lu-doan-167-vung-2-hai-quan-dua-phap-luat-gan-hon-voi-bo-doi-1058215