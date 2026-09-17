Lữ đoàn 167 và phường Long Trường tăng cường gắn kết quân - dân

UBMTTQ Việt Nam phường Long Trường tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Tàu 379.

Trước chương trình, đoàn công tác phường Long Trường dâng hương tại khuôn viên văn hóa Vùng 2 Hải quân và tham quan tàu tên lửa của Lữ đoàn 167. Qua đó, các đại biểu tìm hiểu truyền thống của Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 167; nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Tại chương trình giao lưu, hai bên xem phim giới thiệu về Hải quân nhân dân Việt Nam chính quy, hiện đại; trao đổi về tình hình, nhiệm vụ của đơn vị và địa phương. Hoạt động góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và nhân dân phường Long Trường.

UBMTTQ Việt Nam phường Long Trường trao quà cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn của Lữ đoàn.

Trên cơ sở thống nhất các nội dung phối hợp, Đại tá Nguyễn Thành Nhân, Chính ủy Lữ đoàn 167 và ông Lê Hùng Huệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Trường đại diện hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động.

Ký kết chương trình hoạt động giữa Lữ đoàn 167 và UBMTTQ Việt Nam phường Long Trường.

Theo chương trình, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp tổ chức các hoạt động phù hợp, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Thành Nhân, Chính ủy Lữ đoàn 167 phát biểu.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Trường trao quà hỗ trợ các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn của Lữ đoàn 167. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Trường và Lữ đoàn 167 cũng trao tặng nhau quà, vật phẩm lưu niệm.

Hoạt động góp phần cụ thể hóa mô hình “Mỗi tổ chức chính trị - xã hội TP Hồ Chí Minh, mỗi cơ sở Mặt trận gắn với một đơn vị lực lượng vũ trang”, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục phối hợp trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, hoạt động an sinh xã hội; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.