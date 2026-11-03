Lữ đoàn 167 ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hoạt động góp phần đổi mới phương thức phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao kỹ năng số và ý thức bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ, chiến sĩ.

Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quét mã QR để tham gia thi trực tuyến trong chương trình.

Điểm mới của chương trình là kết hợp tuyên truyền pháp luật với các hình thức tương tác, ứng dụng nền tảng công nghệ số. Thay vì chỉ phổ biến kiến thức theo phương thức truyền thống, các nội dung được truyền tải thông qua tọa đàm, giải ô chữ và thi trắc nghiệm trực tuyến, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ chủ động tiếp cận, trao đổi và kiểm tra kiến thức.

Các chiến sĩ tham gia thi tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số.

Tại phần tọa đàm với chủ đề “Chuyển đổi số gắn với chấp hành pháp luật - Trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167”, đại diện các cơ quan, đơn vị tập trung trao đổi về ứng dụng công nghệ số trong quản lý, chỉ huy, điều hành; công tác văn thư, bảo mật; bảo đảm an toàn thông tin và trách nhiệm của quân nhân trong bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự.

Các nội dung cũng đề cập đến những nguy cơ phát sinh trong quá trình sử dụng môi trường số như lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân, phát tán thông tin sai sự thật và nguy cơ lộ, lọt thông tin nội bộ. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận diện rủi ro, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và ý thức tuân thủ các quy định khi tham gia không gian mạng.

Phần tọa đàm “Chuyển đổi số gắn với chấp hành pháp luật - Trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167”.

Bên cạnh đó, phần thi giải ô chữ “Tìm chìa khóa số” và trắc nghiệm trực tuyến về chuyển đổi số, pháp luật, an toàn thông tin thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ. Việc sử dụng hình thức thi tương tác giúp kiến thức pháp luật được truyền tải trực quan, dễ tiếp cận, đồng thời khuyến khích mỗi quân nhân chủ động tìm hiểu, cập nhật kiến thức và rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ.

Thượng tá Trần Ngọc Quỳnh, Phó Chính ủy Lữ đoàn 167 phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, Thượng tá Trần Ngọc Quỳnh, Phó Chính ủy Lữ đoàn yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ xác định việc học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên; chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng số, vận dụng hiệu quả công nghệ vào thực tiễn công tác. Cùng với đó, mỗi quân nhân phải nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, bảo đảm an toàn thông tin; không chia sẻ, đăng tải hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng và các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, hoạt động của đơn vị trái quy định.