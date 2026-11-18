Đội hình tàu Lữ đoàn 167 huấn luyện trên biển.

Trong năm 2026, Lữ đoàn 167 chú trọng nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành kỷ luật và thực hiện quy trình huấn luyện. Sau mỗi buổi huấn luyện và mỗi chuyến biển, đơn vị duy trì kiểm tra, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm. Lữ đoàn đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập, bắn đạn thật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện trên biển và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Thủ trưởng Lữ đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn trên tàu.

Từ kết quả huấn luyện trong năm, các đại biểu tại hội nghị thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, rút ra bài học trong tổ chức huấn luyện, diễn tập và đề xuất biện pháp khắc phục. Việc chấp hành kỷ luật và thực hiện đúng quy trình được đặt ra cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện.

Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc các bài bắn đạn thật trên biển.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Đức Thảnh, Lữ đoàn trưởng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với nhiệm vụ, đối tượng và phương án tác chiến. Trong đó, chú trọng huấn luyện chuyên sâu, nâng cao trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, khả năng xử trí tình huống và hiệp đồng giữa các lực lượng; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, tăng cường kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Đại tá Lê Đức Thảnh, Lữ đoàn trưởng phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Lê Đức Thảnh nhấn mạnh, bảo đảm an toàn là yêu cầu trọng tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của đơn vị; lấy phòng ngừa là chính, kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, giản đơn, không vì tiến độ mà xem nhẹ quy trình, quy định. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành kỷ luật và các quy tắc an toàn.