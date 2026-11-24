Sáng 24-11, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị quân chính năm 2026; đồng thời quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027. Dự hội nghị có Đại tá Đỗ Minh - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Thượng tá Trần Văn Vương - Lữ đoàn trưởng chủ trì.

Năm 2026, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, hải đội, tàu trực thuộc quán triệt, triển khai toàn diện trên các mặt công tác; hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, bắn đạn thật đạt 100% khá, giỏi; tuần tra, trinh sát nắm chắc tình hình trên biển; đối ngoại quốc phòng; chuyển đổi số... Bên cạnh đó, đơn vị tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao; phối hợp thực hiện tốt chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, “Hải quân Việt Nam nhận đỡ đầu con ngư dân”; khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 người dân tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai; tuyên truyền biển, đảo thu hút nguồn lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại. Đồng thời, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; thực hiện thắng lợi các khâu đột phá, chỉ tiêu xây dựng đơn vị điểm...

Thủ trưởng Lữ đoàn 162 trao giấy khen Chiến sĩ thi đua cấp vùng cho các cá nhân xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đỗ Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả Lữ đoàn 162 đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026. Đặc biệt là triển khai quyết liệt các biện pháp ứng dụng khoa học, công nghệ số trong các hoạt động của đơn vị. Đại tá Đỗ Minh yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 162 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại; giữ nghiêm kỷ luật, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; sẵn sàng tham gia các sự kiện đối ngoại quốc phòng đạt kết quả tốt khi có lệnh. Đồng thời, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Lữ đoàn 162 tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026 và trao thưởng cho 13 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp vùng; 64 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 45 tập thể đạt đơn vị tiên tiến và 219 cá nhân đạt chiến sĩ tiên tiến.