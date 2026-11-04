Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) tổ chức hội nghị cán bộ tàu

Hội nghị đánh giá, thời gian qua đội ngũ cán bộ tàu trong toàn Lữ đoàn đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là công tác huấn luyện, SSCĐ, tuần tra, trinh sát, nắm chắc tình hình trên không, trên biển; tham gia diễn tập, bắn đạn thật và đối ngoại quốc phòng.

Thượng tá Nguyễn Tiến Giang, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162 phát biểu tại hội nghị.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, hiệu quả, gắn với thực hiện các nội dung đột phá trong xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát. Đội ngũ cán bộ tàu chủ động dự báo, nắm bắt, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng bộ đội; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Các tàu bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; chú trọng xây dựng tàu chính quy, mẫu mực. Nội bộ các tàu đoàn kết, thống nhất; 100% cán bộ tàu có tư tưởng ổn định, an tâm công tác, đủ năng lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, chỉ huy Lữ đoàn biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ tàu để lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026; đồng thời yêu cầu cán bộ các tàu nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được hội nghị xác định, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.