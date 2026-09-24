Lữ đoàn 162 tặng quà Tết Trung thu cho con ngư dân nhận đỡ đầu

Chiều 23-9, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tổ chức thăm, tặng quà cho 3 con ngư dân được đơn vị nhận đỡ đầu nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, gồm các em: Hoàng Trí Bảo, Mang Võ Khánh Băng (xã Cam Lâm) và Nguyễn Thị Hồng Vân (phường Cam Linh)

Đoàn công tác thăm, tặng quà Trung thu cho em Nguyễn Thị Hồng Vân.

Tại các gia đình, đoàn công tác đã thăm hỏi sức khỏe và tình hình học tập của các em trong những ngày đầu năm học mới; đồng thời tặng mỗi em 1 triệu đồng tiền mặt. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng gửi tặng quà Trung thu cho các em.

Hoạt động góp phần động viên, hỗ trợ gia đình các em vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn khơi, bám biển; mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập. Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, xây dựng địa bàn đóng quân ngày càng vững mạnh.