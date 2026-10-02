Lữ đoàn 162 phát động đợt thi đua "80 ngày thi đua quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”

Chiều 2-10, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày thi đua quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”. Đại tá Mai Văn Doanh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng lữ đoàn dự và chủ trì.

Đợt thi đua được triển khai đến hết ngày 22-12, nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2026), 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2026) và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2026). Nội dung, chỉ tiêu thi đua được xác định cụ thể, sát với điều kiện thực tiễn của đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Theo đó, lữ đoàn tập trung giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội nghiêm; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Dịp này, Lữ đoàn 162 tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho các tiểu ban tổ chức các hoạt động trong lễ kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống; quán triệt nội dung tham gia Hội thi 4 chuyên ngành hậu cần cấp Quân chủng.