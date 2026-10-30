Lữ đoàn 162 nâng cao khả năng xử trí tình huống cháy, chìm tàu

Tham gia hội thao, các tàu mặt nước chiến đấu đang làm nhiệm vụ tại bến thành lập 1 đội tuyển gồm các thành viên là sĩ quan trẻ, quân nhân chuyên nghiệp có thời gian công tác tại đơn vị dưới 5 năm và hạ sĩ quan, chiến sĩ. Theo thứ tự bốc thăm, mỗi đội thực hiện nội dung chống cháy và chống chìm theo tình huống giả định sát thực tế trên tàu Hải quân.

Ban giám khảo phát tình huống tại Trung tâm chỉ huy.

Tại trung tâm huấn luyện thực hành, từng đội tuyển sử dụng các phương tiện tại chỗ dập tắt đám cháy trong khoang và thực hành chống chìm bằng cách bịt 3 lỗ thủng trong khoang. Tại tàu, từng đội thực hành theo bảng bố trí chiến đấu chống cháy, chống chìm.

Thực hành dập tắt đám cháy trong khoang.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 thực hành tình huống chống chìm, bịt lỗ thủng vách ngăn đứng.

Thành tích được tính kể từ khi phát lệnh đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn; nhiệt độ trong khoang và vách ngăn giảm đến mức an toàn; các lỗ thủng được bịt kín, kết cấu trang bị chống chìm đúng quy cách, chắc chắn, lượng nước vào khoang ít nhất và thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất.

Diễn ra trong ngày 29 và 30-10, hội thao là dịp để cán bộ, chiến sĩ các tàu rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng phối hợp và xử trí các tình huống đấu tranh bảo vệ sức sống tàu. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, xử trí các tình huống có thể xảy ra.