Lữ đoàn 162 luôn chủ động trước các tình huống
Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) luôn quán triệt, chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong dịp cao điểm.
Cán bộ, chiến sĩ nắm chắc kế hoạch, luyện tập thuần thục các phương án, sẵn sàng xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện luôn ở trạng thái hoạt động tốt; các tàu trực sẵn sàng rời bến, xuất phát nhanh thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lu-doan-162-luon-chu-dong-truoc-cac-tinh-huong-1058572