Lữ đoàn 162 luôn chủ động trước các tình huống

Cán bộ, chiến sĩ nắm chắc kế hoạch, luyện tập thuần thục các phương án, sẵn sàng xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện luôn ở trạng thái hoạt động tốt; các tàu trực sẵn sàng rời bến, xuất phát nhanh thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Các tàu thường xuyên luyện tập xử trí tình huống phòng không.

Lực lượng, phương tiện của đơn vị luôn ở trạng thái sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, giúp các tàu luôn sẵn sàng cơ động.

Lữ đoàn tăng cường kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, xử trí tình huống của các cơ quan, đơn vị.