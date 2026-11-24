Năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 162 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, Hải đội, tàu trực thuộc quán triệt, triển khai toàn diện các mặt công tác; hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, bắn đạn thật đạt 100% khá, giỏi; tuần tra, nắm chắc tình hình trên biển; đối ngoại quốc phòng; chuyển đổi số.... Tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao.

Đại tá Đỗ Minh phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Lữ đoàn 162 phối hợp thực hiện tốt chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; “Hải quân Việt Nam nhận đỡ đầu con ngư dân”; khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 2 nghìn người dân tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai; tuyên truyền biển, đảo thu hút nguồn lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại. Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Thực hiện thắng lợi các khâu đột phá, chỉ tiêu xây dựng đơn vị điểm. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đại tá Mai Văn Doanh, Chính ủy Lữ đoàn 162 quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Thượng tá Trần Văn Vương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Đỗ Minh biểu dương kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 mà Lữ đoàn 162 đạt được. Đồng chí Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 162 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của các cấp trên. Nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại; giữ nghiêm kỷ luật, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Sẵn sàng tham gia các sự kiện đối ngoại quốc phòng đạt kết quả tốt khi có lệnh.

Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 162 trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân.

Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao; hoàn thành thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu, khâu đột phá đã xác định. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.