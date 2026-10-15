Lữ đoàn 162 gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ nhân dịp 20-10

Chiều 15-10, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tổ chức gặp mặt hội viên phụ nữ đang công tác tại đơn vị nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 - 20-10-2026).

Tại buổi gặp mặt, cán bộ, hội viên phụ nữ cùng thủ trưởng lữ đoàn và chỉ huy các cơ quan, hải đội, tàu chiến đấu trực thuộc đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; nhìn lại quá trình xây dựng, phát triển của Hội Phụ nữ Lữ đoàn 162 gắn với chặng đường gần 25 năm xây dựng, trưởng thành của đơn vị; đồng thời đánh giá những kết quả nổi bật trong hoạt động công tác hội năm 2026.

Thủ trưởng Lữ đoàn 162 tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thủ trưởng Lữ đoàn 162 ghi nhận, đánh giá cao đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ của đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, chu toàn công việc gia đình, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ; tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng lữ đoàn vững mạnh toàn diện.