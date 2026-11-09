Lữ đoàn 162 đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Ngày 9-11, Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạo không khí học tập sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ.
Bên cạnh duy trì hiệu quả các mô hình như “Mỗi tuần một điều luật”, kiểm tra kiến thức pháp luật trước khi giải quyết nghỉ phép, tranh thủ…, Lữ đoàn 162 tổ chức xây dựng video clip tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam và kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị. Các hoạt động khác được triển khai gồm thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trên các ứng dụng số; duy trì đọc sách pháp luật, trao đổi, thảo luận nội dung sách theo từng tiểu đội, ngành trên các tàu.
Nổi bật là chương trình “Luật siêu dễ” với những câu hỏi kiến thức pháp luật sinh động, hình thức trả lời có thưởng, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, giúp bộ đội tiếp thu kiến thức pháp luật tự nhiên, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng vào thực tiễn công tác.
Thông qua các hoạt động, Lữ đoàn 162 góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng đơn vị chính quy, kỷ luật, an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/pho-bien-giao-duc-phap-luat/lu-doan-162-da-dang-hinh-thuc-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-1064005