Lữ đoàn 162 đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Bên cạnh duy trì hiệu quả các mô hình như “Mỗi tuần một điều luật”, kiểm tra kiến thức pháp luật trước khi giải quyết nghỉ phép, tranh thủ…, Lữ đoàn 162 tổ chức xây dựng video clip tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam và kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị. Các hoạt động khác được triển khai gồm thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trên các ứng dụng số; duy trì đọc sách pháp luật, trao đổi, thảo luận nội dung sách theo từng tiểu đội, ngành trên các tàu.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 015-Trần Hưng Đạo (Lữ đoàn 162) sôi nổi tham gia trả lời câu hỏi tìm hiểu kiến thức pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 011-Đinh Tiên Hoàng (Lữ đoàn 162) tham gia thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân.

Nổi bật là chương trình “Luật siêu dễ” với những câu hỏi kiến thức pháp luật sinh động, hình thức trả lời có thưởng, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, giúp bộ đội tiếp thu kiến thức pháp luật tự nhiên, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng vào thực tiễn công tác.

Thông qua các hoạt động, Lữ đoàn 162 góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng đơn vị chính quy, kỷ luật, an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.