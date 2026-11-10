Lữ đoàn 146 ứng dụng công nghệ số điều hành hiệu quả hoạt động ở đất liền và các đảo

Ngày 10-11, Đảng ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025 - 2026. Đại tá Dương Văn Dũng - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 146 chủ trì.

Đại tá Dương Văn Dũng phát biểu tại hội nghị.

Hai năm qua, công tác chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số” được Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 146 lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả thiết thực. Toàn lữ đoàn đã thành lập 77 tổ Tư vấn kỹ năng số, hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Các tổ tư vấn đã hỗ trợ, nâng cao năng lực số cho 2.870 lượt cán bộ, chiến sĩ. Lữ đoàn đã tuyên truyền được 55 tin, bài trên truyền thanh nội bộ, các nền tảng mạng xã hội; thay mới 75 pa nô, khẩu hiệu; xây dựng 6 video tuyên truyền; 100% cán bộ, chiến sĩ có thể thực hiện các thủ tục hành chính trên các nền tảng hành chính công trực tuyến; 100% văn bản của đơn vị được ký số trên môi trường điện tử.

Điểm nổi bật trong thực hiện phong trào là việc ứng dụng công nghệ số từng bước đi vào nền nếp, phục vụ trực tiếp công tác quản lý, điều hành, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan khối bờ và các đảo trên quần đảo Trường Sa. Thông qua các nền tảng, ứng dụng số, thông tin chỉ đạo, điều hành được trao đổi, cập nhật kịp thời; góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng phối hợp, hiệp đồng giữa đất liền với các đảo. Qua đó, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý bộ đội, nắm bắt tình hình, tổ chức huấn luyện, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, nhất là trong điều kiện các đảo xa đất liền, việc bảo đảm thông tin liên lạc và xử lý công việc còn nhiều khó khăn.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo; đồng thời phân tích khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào.

Kết luận hội nghị, Đại tá Dương Văn Dũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục xác định phong trào “Bình dân học vụ số” là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng số, phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, chỉ huy, điều hành từ cơ quan khối bờ đến các đảo, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.