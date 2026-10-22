Lữ đoàn 146 tổ chức hội thi bí thư đảng ủy bộ phận, bí thư chi bộ giỏi

Ngày 21 và 22-10, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội thi bí thư đảng ủy bộ phận, bí thư chi bộ giỏi năm 2026. Đại tá Phạm Văn Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn dự, chỉ đạo.

Đại tá Phạm Văn Thọ phát biểu chỉ đạo hội thi.

Tham gia hội thi có 36 thí sinh là bí thư đảng ủy bộ phận, bí thư chi bộ trong toàn lữ đoàn. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm; thực hành chuẩn bị dự thảo nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu, nghị quyết chuyên đề, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng; kiểm tra văn kiện, sổ sách công tác đảng.

Các thí sinh thi nội dung thực hành.

Thí sinh thi viết nghị quyết.

Hội thi là dịp đánh giá thực chất năng lực, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ bí thư cấp ủy, chi bộ; qua đó bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng tổ chức sinh hoạt Đảng, năng lực quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.