Lữ đoàn 146 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật

Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), tối 6-11, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân từ đất liền đến các đảo trên quần đảo Trường Sa đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực, phong phú.

Lữ đoàn 146 tổ chức tọa đàm pháp luật.

Các đơn vị đã tổ chức tọa đàm, trao đổi, giải đáp và xử lý tình huống pháp luật sát với thực tiễn công tác, sinh hoạt của bộ đội; lồng ghép biểu dương những gương người tốt, việc tốt và tổ chức các tiết mục văn nghệ tạo không khí vui tươi, sinh động.

Bám sát nhiệm vụ đặc thù quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 146 cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của pháp luật, các quy định của quân đội và trách nhiệm của quân nhân, tập trung vào ý thức chấp hành kỷ luật, phòng ngừa vi phạm, xây dựng đoàn kết nội bộ, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và sử dụng mạng xã hội đúng quy định. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.