Lữ đoàn 146 lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật

Đưa pháp luật đến từng cán bộ, chiến sĩ

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung và hình thức phù hợp. Các hoạt động được tổ chức đồng bộ từ cơ quan, đơn vị trên đất liền đến các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của mỗi quân nhân.

Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Lữ đoàn 146 luôn xác định công tác giáo dục pháp luật là một nội dung quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, bảo đảm thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ và có khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác.

Việc duy trì nền nếp ngày tuyên truyền pháp luật hằng tháng được gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định cơ bản của pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ và các quy định của Quân đội; đồng thời làm rõ trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn kỷ luật, bảo đảm an toàn và xây dựng đoàn kết nội bộ.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca căng treo khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Tại các cơ quan, đơn vị, hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, bảng tin tuyên truyền pháp luật được bố trí ở những vị trí thuận tiện, giúp bộ đội thường xuyên tiếp cận, ghi nhớ và nâng cao ý thức chấp hành. Các nội dung về phòng ngừa vi phạm kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, công tác, sinh hoạt và sử dụng mạng xã hội đúng quy định được chú trọng triển khai.

Cùng với hình thức tuyên truyền trực quan, các đơn vị tổ chức tọa đàm, trao đổi, giải đáp những vấn đề pháp luật phát sinh trong thực tiễn. Những tình huống liên quan đến công tác, sinh hoạt, quan hệ đồng chí, đồng đội và trách nhiệm của quân nhân được đưa ra thảo luận, giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động nhận diện nguy cơ, nâng cao khả năng xử lý tình huống, hạn chế những hành vi vi phạm.

Những tiết mục văn nghệ được tổ chức phù hợp, tạo không khí vui tươi, gần gũi, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận kiến thức pháp luật của bộ đội.

Các hoạt động tuyên truyền còn được lồng ghép với biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật, kỷ luật. Những tiết mục văn nghệ được tổ chức phù hợp, tạo không khí vui tươi, gần gũi, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận kiến thức pháp luật của bộ đội.

Thông qua các hình thức giáo dục đa dạng, công tác tuyên truyền pháp luật tại Lữ đoàn 146 từng bước đi vào chiều sâu, góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, từ những việc làm thường ngày đến quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, đảo.

Xây dựng ý thức tự giác, giữ vững kỷ luật nơi biển, đảo

Đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, việc chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong điều kiện công tác xa đất liền, môi trường sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ có nhiều đặc thù, mỗi quân nhân cần phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm, bảo đảm an toàn và duy trì nghiêm nền nếp chính quy.

Trung tá Đoàn Quốc Trưởng, Chính trị viên phó đảo Song Tử Tây khẳng định: “Ở địa bàn biển, đảo, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội là yêu cầu quan trọng để bảo đảm an toàn và hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, đơn vị luôn chú trọng giáo dục bộ đội từ những việc làm cụ thể hằng ngày, xây dựng tinh thần tự giác, trách nhiệm của mỗi quân nhân”.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật.

Từ nhận thức đó, công tác giáo dục pháp luật được triển khai gắn với các hoạt động thường xuyên của đơn vị. Cán bộ các cấp phát huy vai trò nêu gương, thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn bộ đội thực hiện đúng quy định; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện chưa nghiêm trong chấp hành kỷ luật.

Việc xây dựng môi trường văn hóa kỷ luật không chỉ thể hiện qua nền nếp chính quy mà còn được cụ thể hóa trong tinh thần đoàn kết, tương trợ, trách nhiệm giữa các quân nhân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ được nâng cao nhận thức về vai trò của pháp luật, từ đó chủ động điều chỉnh hành vi, lời nói, tác phong và phương pháp làm việc, góp phần xây dựng đơn vị thống nhất, vững mạnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Lữ đoàn 146 cũng được mở rộng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm chấp hành pháp luật trong nhân dân trên các đảo. Thông qua sự phối hợp giữa bộ đội và người dân, ý thức giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, thực hiện các quy định tại địa bàn biển, đảo từng bước được nâng lên.

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đảo Sinh Tồn tìm hiểu về pháp luật qua sách báo.

Chị Bùi Thị Kim Ngọc, người dân đảo Sinh Tồn chia sẻ: “Qua các buổi tuyên truyền, người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và chung tay cùng bộ đội bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Đối với những chiến sĩ trẻ, các hoạt động học tập, trao đổi pháp luật còn là dịp để củng cố nhận thức về trách nhiệm của người quân nhân, xây dựng bản lĩnh, tác phong và ý thức rèn luyện trong môi trường Quân đội.

Cán bộ chiến sĩ trao đổi các nội dung về hiến pháp, pháp luật.

Binh nhất Cao Minh Huy, chiến sĩ đảo Phan Vinh A cho biết: “Những buổi học tập, tọa đàm giúp chúng tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của người quân nhân, nhất là trong chấp hành pháp luật, kỷ luật xây dựng mối quan hệ quân dân. Tôi sẽ luôn tự giác rèn luyện, chấp hành nghiêm quy định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Với phương châm đưa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến từng cán bộ, chiến sĩ, Lữ đoàn 146 tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, gắn giáo dục pháp luật với xây dựng nền nếp chính quy và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Từ đất liền đến các đảo xa, việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật đang góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, đoàn kết, thống nhất. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân, gương mẫu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.