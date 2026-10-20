Lữ đoàn 146 kiểm tra bắn đạn thật kết thúc huấn luyện giai đoạn II

Ngày 20-10, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức kiểm tra bắn đạn thật kết thúc huấn luyện giai đoạn II, năm 2026 đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị khối bờ. Đại tá Dương Văn Dũng - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng chỉ đạo kiểm tra.

Kiểm tra nội dung bắn bài 9, cối 82mm.

Nội dung kiểm tra gồm: Bắn súng cối 82mm bài 9 đối với sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn; bắn súng tiểu liên AK bài 1 (bắn mục tiêu ẩn, hiện ban ngày) và bài 2 (bắn mục tiêu ẩn, hiện, vận động ở địa hình đồng bằng, trung du ban ngày) đối với quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị khối bờ.

Để chuẩn bị cho đợt kiểm tra, lữ đoàn đã tập trung làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ; tổ chức ôn luyện, củng cố kiến thức, kỹ năng thực hành cho các đối tượng theo nội dung kiểm tra; đồng thời chuẩn bị các điều kiện về thao trường, vật chất và công tác bảo đảm phục vụ bắn đạn thật.

Quá trình kiểm tra, các lực lượng tham gia thực hiện nội dung theo kế hoạch, chấp hành sự điều hành của chỉ huy và các quy định về an toàn. Ban Chỉ huy kiểm tra tập trung đánh giá trình độ, kỹ năng sử dụng vũ khí, khả năng vận dụng kiến thức đã được huấn luyện vào thực hành bắn của từng đối tượng. Kết quả kiểm tra bài 2 súng tiểu liên AK, bài 9 cối 82mm đạt giỏi; bài 1 súng tiểu liên AK đạt khá.

Đợt kiểm tra là dịp đánh giá kết quả huấn luyện giai đoạn II năm 2026, chất lượng tổ chức huấn luyện và trình độ sử dụng vũ khí của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời làm cơ sở để lữ đoàn rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.