Lữ đoàn 146 bàn giao nhà đồng đội cho quân nhân khó khăn

Chiều 30-10, tại phường Bắc Cam Ranh, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà đồng đội cho gia đình Thiếu tá Lê Tam Hiếu - Đại đội trưởng, Tiểu đoàn 862.

Đại tá Nguyễn Văn Tạo - Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 tặng quà của lữ đoàn cho gia đình.

Gia đình Thiếu tá Lê Tam Hiếu có hoàn cảnh khó khăn, vợ không có việc làm, mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào tiền lương của đồng chí. Trước đây, gia đình sinh sống trong căn nhà thuê có diện tích khoảng 50m2, chưa bảo đảm điều kiện sinh hoạt.

Chia sẻ với khó khăn của gia đình, Lữ đoàn 146 đã đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đồng đội từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của Quân chủng Hải quân với số tiền 80 triệu đồng.

Ngôi nhà được khởi công từ tháng 6, đến nay đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ và chất lượng, có kết cấu kiên cố, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Tiểu đoàn 862 tặng quà gia đình thiếu tá Lê Tam Hiếu.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Đại tá Nguyễn Văn Tạo - Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 chúc mừng gia đình quân nhân có ngôi nhà mới; đồng thời khẳng định, đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với cán bộ, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội.

Việc bàn giao nhà đồng đội tiếp tục khẳng định truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.