Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu): Huấn luyện đặc biệt, sẵn sàng chiến đấu cao

Bằng nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, Lữ đoàn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, nâng cao trình độ cán bộ, rèn luyện bản lĩnh, tác phong và ý thức chấp hành kỷ luật của bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trong giai đoạn mới.

Giữa tháng 10-2026, tại Tiểu đoàn Bộ binh cơ giới 3, Đại tá Nguyễn Đức Thi, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 144, trực tiếp kiểm tra công tác huấn luyện của đơn vị. Trên thao trường, các kíp xe thiết giáp nhanh chóng cơ động, triển khai đội hình, thực hành xử trí tình huống theo yêu cầu của đồng chí Lữ đoàn trưởng. Từng động tác của bộ đội, khả năng phối hợp giữa các thành viên trong kíp xe và việc chấp hành mệnh lệnh được kiểm tra chặt chẽ. Qua kiểm tra, Đại tá Nguyễn Đức Thi ghi nhận những chuyển biến tích cực của đơn vị, nhất là đã khắc phục các hạn chế, thiếu sót được chỉ ra trong đợt kiểm tra toàn diện 6 tháng đầu năm 2026.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 144, tháng 9-2026. Ảnh: TUẤN HUY

Tìm hiểu chúng tôi được biết, quán triệt Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 144 đã cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu thành chủ trương, biện pháp phù hợp với đặc điểm tổ chức, biên chế và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đại tá Nguyễn Đức Thi chia sẻ: “Từ thực tiễn nhiệm vụ, Lữ đoàn coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với nhiệm vụ thực tế của từng đơn vị. Cùng với nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, điều hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ, chúng tôi đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp; kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, khoán trắng, cắt xén nội dung chương trình và bệnh thành tích trong huấn luyện”.

Hằng năm và trong từng giai đoạn, Lữ đoàn chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện sát với từng đối tượng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; duy trì nghiêm việc thông qua giáo án, kiểm tra công tác chuẩn bị và củng cố thao trường, bãi tập. Hệ thống mô hình học cụ được rà soát, bổ sung, làm mới; cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Quá trình huấn luyện, các cơ quan, đơn vị bám sát kế hoạch, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian quy định; kết hợp kiểm tra thường xuyên với đánh giá kết quả thực chất, kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế.

Đơn vị có nhiều bộ phận thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nên một trong những yêu cầu được Lữ đoàn chú trọng là tổ chức huấn luyện sát chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Đối với lực lượng cảnh vệ, kiểm soát quân sự, nội dung huấn luyện tập trung vào nghiệp vụ bảo vệ, kỹ năng nhận dạng, kiểm tra, kiểm soát, lễ tiết, tác phong và khả năng xử trí các tình huống phát sinh. Các đơn vị bộ binh cơ giới chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng cơ động, hiệp đồng và xử trí tình huống chiến đấu. Đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy, tập trung luyện tập các phương án xử lý sự cố, phối hợp lực lượng và phản ứng nhanh.

Lữ đoàn 144 luôn duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện cho các đối tượng. Ảnh: HUY CƯỜNG

Cùng với đổi mới nội dung, phương pháp, Lữ đoàn coi trọng nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, điều hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ. Cán bộ các cấp nắm chắc nội dung, thuần thục động tác, duy trì đúng trình tự, phương pháp huấn luyện; sâu sát bộ đội, hướng dẫn cụ thể, kịp thời sửa chữa những sai sót trong quá trình huấn luyện. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện lý thuyết với thực hành, giữa huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật với rèn luyện thể lực và khả năng hiệp đồng, giúp bộ đội từng bước nâng cao trình độ, làm chủ nội dung được huấn luyện. Đặc biệt, Lữ đoàn chú trọng rèn luyện bộ đội trong quá trình huấn luyện và tăng cường luyện tập xử trí các tình huống sát với thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị đặc thù để bảo đảm sự chủ động ứng phó hiệu quả khi có tình huống xảy ra, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trung tá Nguyễn Huy Ngọc, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh cơ giới 3, chia sẻ: “Để nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện và tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất, không chạy theo thành tích. Tăng cường hội thao, kiểm tra chéo giữa các phân đội; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở điều chỉnh phương pháp tổ chức và nội dung rèn luyện”.

Kết quả huấn luyện 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy những chuyển biến tích cực của Lữ đoàn. Các đối tượng được huấn luyện đúng chương trình, kế hoạch, nội dung và thời gian quy định; 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 85% khá, giỏi; quân số tham gia huấn luyện đạt 98,9%. Đối với nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, Lữ đoàn tổ chức tiếp nhận, quản lý và huấn luyện theo chương trình của Bộ Tổng Tham mưu. Các nội dung kiểm tra, nhất là “3 tiếng nổ” được tổ chức nghiêm túc, đúng hướng dẫn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cùng với tổ chức huấn luyện, Lữ đoàn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác, kiểm soát quân sự; quản lý chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực mục tiêu; tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn các hội nghị, sự kiện theo nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất...