Lữ đoàn 131 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Lữ đoàn 131 Hải quân trao Quyết định nhận đỡ đầu, kinh phí đỡ đầu và tặng quà cho cháu Nguyễn Thị Kim Ngân.

Dự hội nghị có lãnh đạo Lữ đoàn 131 Hải quân; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo xã Giao Ninh; đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương; cán bộ Lữ đoàn 131 Hải quân.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về quá trình triển khai hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” của Lữ đoàn 131 Hải quân. Đây là hoạt động được triển khai nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 1078 ngày 7/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân và Hướng dẫn số 20711 ngày 12/12/2022 của Cục Chính trị Hải quân về tổ chức hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Qua khảo sát, rà soát, Lữ đoàn 131 Hải quân xác định cháu Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 12/9/2021, trú tại thôn Lâm Minh, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình, là đối tượng được nhận đỡ đầu. Cháu Ngân là con bà Nguyễn Thị Ngát, sinh năm 1993. Bố cháu mất năm 2023 trong quá trình tham gia khai thác thủy sản trên biển, hiện mẹ cháu không có việc làm ổn định, kinh tế gia đình khó khăn. Gia đình có 3 anh em, cháu Ngân là con út.

Tại hội nghị, Lữ đoàn 131 Hải quân đã công bố Quyết định số 4957/QĐ-BTL ngày 7/9/2026 của Chính ủy Vùng 1 Hải quân về việc nhận đỡ đầu con ngư dân.

Theo quyết định, Lữ đoàn 131 Hải quân nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thị Kim Ngân, thực hiện hỗ trợ trực tiếp thông qua người thân, gia đình. Nội dung hỗ trợ gồm sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, giày dép và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống, hỗ trợ kinh phí thường xuyên 1 triệu đồng/tháng. Đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên cháu trong học tập, sinh hoạt. Thời gian hỗ trợ được thực hiện từ tháng 9/2026.

Đại diện Lữ đoàn 131 Hải quân đã trao Quyết định nhận đỡ đầu, kinh phí đỡ đầu và tặng quà cho cháu Nguyễn Thị Kim Ngân. Những phần quà là sự động viên thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đối với gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Lữ đoàn 131 Hải quân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Lữ đoàn 131 Hải quân khẳng định, hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” là một nội dung thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân về chăm lo, hỗ trợ ngư dân và gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Lữ đoàn 131 Hải quân mong muốn sự hỗ trợ sẽ trở thành nguồn động viên để cháu Nguyễn Thị Kim Ngân có thêm điều kiện học tập, rèn luyện, từng bước vượt qua khó khăn, trưởng thành.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Giao Ninh trong quá trình thực hiện chương trình, đồng thời đề nghị gia đình quan tâm chăm lo, động viên cháu học tập, rèn luyện. Bản thân cháu cần nỗ lực vươn lên, trở thành con ngoan, trò giỏi, có ý chí, nghị lực và chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, địa phương và nhà trường.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng quà cho cháu Nguyễn Thị Kim Ngân.

Lãnh đạo xã Giao Ninh trao tặng quà cho cháu Nguyễn Thị Kim Ngân.