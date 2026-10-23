Lữ đoàn 125 phát huy truyền thống 'Đoàn tàu không số' bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân, các Anh hùng LLVT nhân dân, thân nhân các anh hùng liệt sĩ; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và các cơ quan Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Đại tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn 125 nhấn mạnh, ngay sau khi được thành lập, với phiên hiệu Đoàn 759 (tiền thân của Lữ đoàn 125 ngày nay), đơn vị đã nhanh chóng sắp xếp biên chế lực lượng, tổ chức trinh sát thăm dò luồng lạch, bến bãi, xác định tuyến vận chuyển..., trinh sát mở đường thành công. Trong những năm đầu, Đoàn đã tổ chức thành công hàng chục tàu vận tải nhỏ, trang bị thô sơ, vượt qua muôn vàn khó khăn, sóng to gió lớn của biển cả và sự truy lùng gắt gao của địch, vận chuyển vũ khí cho các chiến trường Nam Bộ.

Đầu năm 1964, Quân ủy Trung ương giao nhiệm vụ vận chuyển bằng đường biển cho Quân chủng Hải quân, đồng thời ra quyết định đổi phiên hiệu Đoàn 759 thành Đoàn 125. Với phương châm hoạt động: Bí mật, táo bạo, bất ngờ, từ năm 1961 đến 1975 Lữ đoàn đã tổ chức hơn 1.300 lượt chuyến tàu, chở hơn 38.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 100.000 tấn vũ khí, hàng hóa, vượt hàng triệu hải lý, kịp thời chi viện cho chiến trường miền Nam. Con đường vận chuyển trên biển mang tên Bác Hồ kính yêu đã trở thành một kì tích, huyền thoại, là một trong 8 chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Phó đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu tại buổi lễ.

Trong chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 lại tiếp tục có mặt ở những nơi đầu sóng ngọn gió, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, tổ chức hàng nghìn chuyến tàu vận tải, chở hàng chục nghìn tấn hàng hóa, vũ khí, đưa đón hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ.

Từ năm 2011 đến 2026, đơn vị đã tổ chức 739 lần chuyến, chở gần 335 nghìn tấn hàng hóa các loại; đưa, đón và phục vụ hơn 10 nghìn lượt người, hành trình trên 930 nghìn hải lý an toàn; tham gia nhiều chuyến trực chốt giữ, bảo vệ chủ quyền trên biển, bảo vệ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, vận tải hàng quân sự.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đối với các đồng chí Trần Nhợ, Nguyễn Tương, Nguyễn Ngọc Lương, nguyên cán bộ của tàu không số, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chống Mỹ, cứu nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó đô đốc Nguyễn An Phong trao bằng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho gia đình các liệt sĩ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó đô đốc Nguyễn An Phong trao bằng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho gia đình các liệt sĩ và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Lữ đoàn 125 vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó đô đốc Nguyễn An Phong trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Lữ đoàn 125

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, Phó đô đốc Nguyễn An Phong nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 đã đạt được trong suốt 65 năm qua, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ, các Anh hùng LLVT nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 qua các thời kỳ.

Dịp này, UBND TP Hồ Chí Minh tặng cờ truyền thống cho Lữ đoàn 125.

Trong thời gian tới, đồng chí Chính ủy Quân chủng Hải quân yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, nâng cao trình độ tô chức hiệp đồng, chỉ huy, khả năng tác chiến liên tục dài ngày; tiếp tục nghiên cứu, tổng kết phát triển cách đánh mới, độc đáo và các phương thức bảo đảm hậu cần - kỹ thuật khi có tình huống xảy ra. Tăng cường đoàn kết, phối hợp, gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, các lực lượng trên địa bàn. Xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao.