Lữ đoàn 125 khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm tiếp bước cha ông

Sau khi giới thiệu lịch sử ra đời Đoàn tàu không số, thuyết minh viên nêu câu hỏi: “Đồng chí nào biết, vì sao gọi là Đoàn tàu không số không?”. Nhiều chiến sĩ xung phong trả lời…

Các chiến sĩ Lữ đoàn 125 nghe giới thiệu về lịch sử hình thành "Đường Hồ Chí Minh trên biển".

Chốt lại nội dung và thống nhất nhận thức, thuyết minh viên nhấn mạnh: Thực chất, mỗi con tàu đều có số, có hồ sơ quản lý, nhưng để bảo đảm bí mật cho tuyến đường vận tải đặc biệt, những chiếc tàu phải cải hoán thành tàu đánh cá, không có số hiệu cố định, xen kẽ, trà trộn vào những đoàn tàu đánh cá của ngư dân địa phương trên biển để hoạt động. Cho nên, tên gọi Đoàn tàu không số được ra đời như thế!

Tham quan mô hình tàu không số trưng bày tại Nhà truyền thống Lữ đoàn, các chiến sĩ được nghe giới thiệu về chiến công của tàu C235 gắn liền với sự hy sinh anh dũng của Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh và Chính trị viên Nguyễn Tương; Tàu C41 gắn liền với thành tích của Thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh, Anh hùng LLVT nhân dân; Tàu 674 và bản lĩnh của Thuyền trưởng Nguyễn Văn Đức, Anh hùng LLVT nhân dân…

Tấm gương quả cảm chiến đấu, sẵn sàng chấp nhận hy sinh của cán bộ, chiến sĩ tàu không số là bản hùng ca, nguồn cảm hứng mãnh liệt, truyền lửa cho các thế hệ mai sau, tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân”.

Binh nhất Nguyễn Quốc Thuận, chiến sĩ ngành hàng hải, thuộc Tàu Trường Sa 19 (Lữ đoàn 125) bộc bạch: “Qua nội dung tham quan học tập, tôi vô cùng cảm phục tinh thần mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy của thế hệ cha ông, viết nên những chiến công huyền thoại trên tuyến “Đường Hồ Chí Minh trên biển”. Thế hệ trẻ chúng tôi tự hào được kế tục truyền thống, nguyện ra sức học tập, rèn luyện, xứng đáng với công lao của thế hệ cha ông”.

Bến Lộc An – một trong những bến đỗ của tàu không số năm xưa.

Những năm qua, Lữ đoàn 125 luôn coi trọng công tác giáo dục lịch sử truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Ngoài những nội dung thống nhất theo chương trình của Tổng cục Chính trị quy định về giáo dục chính trị trong toàn quân, Lữ đoàn còn tổ chức giáo dục, xây dựng niềm vinh dự, tự hào cho bộ đội về truyền thống và những chiến công của đơn vị qua các thời kỳ, nhất là giai đoạn thực hiện nhiệm vụ vận tải trên tuyến “Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Phiếm, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 125, công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống được đơn vị tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, thông qua nhiều hình thức, phương pháp thiết thực, hiệu quả như: Tham quan nhà truyền thống, bảo tàng, di tích, địa danh lịch sử; giao lưu với nhân chứng lịch sử; học tập tập trung; tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề; xem phim tư liệu; tuyên truyền trực quan...

Tham quan tư liệu, hình ảnh về lịch sử Lữ đoàn 125.

Song, dù thực hiện bằng hình thức nào thì mục đích cao nhất phải đạt được là xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khơi dậy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trân trọng lịch sử, tri ân thế hệ cha ông, nỗ lực cống hiến xây dựng đơn vị ngày càng lớn mạnh.