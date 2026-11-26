Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2026 vừa qua, Lữ đoàn 125 đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện, thực hiện các nhiệm vụ trên biển, trực bảo vệ chủ quyền, xanh hóa Trường Sa, thay thu quân, đón tiễn các đoàn công tác thăm, kiểm tra quân dân đặc khu Trường Sa, DK1 và vùng biển Tây Nam. Lữ đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh của Quân chủng Hải quân; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong các hoạt động. Lữ đoàn được cấp trên đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn tổ chức thành công, trang nghiêm lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 3 đồng chí nguyên cán bộ Đoàn tàu Không số và lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Trong năm 2027, Lữ đoàn 125 tiếp tục tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, “Bình dân học vụ số”; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Lữ đoàn 125 trao thưởng các điển hình tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến ghi nhận, biểu dương những kết quả Lữ đoàn 125, đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tập trung triển khai hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm đã xác định trong nghị quyết lãnh đạo năm 2027.

Toàn đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, chủ động khắc phục những hạn chế, chú ý bảo đảm đảm tốt công tác an toàn, an ninh mạng, bảo mật thông tin, chuyển đổi số; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.