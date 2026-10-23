Lữ đoàn 125 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đại biểu dự lễ. Ảnh: Hương Tiến

Cùng dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các đại biểu; các anh hùng LLVT nhân dân; lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân qua các thời kỳ.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Đại tá Phạm Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 125 nhấn mạnh: 65 năm trước, ngày 23-10-1961, Đoàn 759 (tiền thân của Lữ đoàn 125 ngày nay) được thành lập. Ngay sau đó, đơn vị đã nhanh chóng sắp xếp biên chế lực lượng, tổ chức trinh sát thăm dò luồng lạch, bến bãi, xác định tuyến vận chuyển, trinh sát mở đường thành công. Trong những năm đầu, Đoàn đã tổ chức cho hàng chục tàu vận tải nhỏ, trang bị thô sơ, vượt qua muôn vàn khó khăn, sóng to gió lớn của biển cả và sự truy lùng gắt gao của địch, vận chuyển vũ khí cho các chiến trường Nam Bộ.

Đầu năm 1964, Quân ủy Trung ương giao nhiệm vụ vận chuyển bằng đường biển cho Quân chủng Hải quân, đồng thời ra quyết định đổi phiên hiệu Đoàn 759 thành Đoàn 125 (Lữ đoàn 125). Với phương châm hoạt động bí mật, táo bạo, bất ngờ, từ năm 1961-1975, Lữ đoàn 125 đã tổ chức hơn 1,3 ngàn lượt chuyến tàu, chở hơn 38 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 100 ngàn tấn vũ khí, hàng hóa, vượt hàng triệu hải lý, kịp thời chi viện cho chiến trường miền Nam; góp phần vào thắng lợi của công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc...

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong trao Bằng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho thân nhân các liệt sĩ Trần Nhợ, Nguyễn Tương, Nguyễn Ngọc Lương. Ảnh: Hương Tiến

Trong chiến thắng đó, có nhiều người con ưu tú của đơn vị đã hy sinh, nằm lại trong lòng biển khơi như nhắc nhớ về kỳ tích con đường vận chuyển chiến lược mang tên Bác trở thành một huyền thoại, là một trong 8 chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Ghi nhận những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc này, Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Lữ đoàn 125; 13 tập thể, 25 cá nhân được phong và truy tặng danh hiệu anh hùng...

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Lữ đoàn 125. Ảnh: Hương Tiến

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 đạt được trong 65 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các Anh hùng LLVT nhân dân, các Anh hùng liệt sĩ và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 qua các thời kỳ.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong đề nghị: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 125 tiếp tục thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 44-NQ/TW ngày 24-11-2023 tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chiến lược về quân sự, quốc phòng, biển, đảo... Chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân những giải pháp đúng, trúng, kịp thời vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam, các nhà giàn DK1, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Lữ đoàn 125 vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân truy tặng các đồng chí: Trần Nhợ, Nguyễn Tương, Nguyễn Ngọc Lương, nguyên cán bộ của tàu không số.