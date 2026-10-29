Lữ đoàn 101 xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp

Đến Tiểu đoàn 863, Lữ đoàn 101, cảm nhận chung của chúng tôi là vẻ đẹp của cảnh quan đơn vị nơi đây. Trong môi trường doanh trại quân sự, cảnh quan, cây cối được trồng, cắt tỉa đẹp mắt; hệ thống bồn hoa cây cảnh, những tấm panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan được bố trí phù hợp, vừa mang hiệu quả giáo dục cho bộ đội, vừa có tính thẩm mỹ cao, sáng tạo.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 864 cắt tỉa, chăm sóc cây xanh

Đang cắt tỉa cây xanh khu vực doanh trại, Binh nhất Hồ Văn Khánh - Đại đội 3, Tiểu đoàn 863 chia sẻ: "Mỗi ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi thường tham gia hoạt động tình nguyện vệ sinh môi trường, củng cố cảnh quan, cây xanh. Nhờ đó không gian sống, học tập, huấn luyện của bản thân cũng như đồng chí, đồng đội luôn sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo tâm lý tốt cho chúng tôi".

Thiếu tá Vũ Văn Lan - Chính trị viên Tiểu đoàn 863 cho biết, cảnh quan đơn vị là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng tâm lý của bộ đội, đặc biệt đối với các chiến sĩ mới. Với những chiến sĩ mới bước đầu nhập ngũ vào đơn vị có cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, thiết chế văn hóa đầy đủ, bản thân sẽ yên tâm huấn luyện, công tác. Từ định hướng đó, thời gian qua, tiểu đoàn đã quan tâm triển khai nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tế, phát huy nội lực, sức mạnh tập thể và vai trò xung kích của cán bộ, chiến sĩ.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 865 trồng, chăm sóc cây xanh tại đơn vị

Không chỉ tại Tiểu đoàn 863, mà tại các đơn vị khác của Lữ đoàn 101, công tác xây dựng cảnh quan chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp luôn được quan tâm thực hiện, đưa vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác và phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan, đơn vị.

Đại tá Ngô Văn Hưng - Lữ đoàn trưởng cho biết, Lữ đoàn 101 là đơn vị huấn luyện với cường độ cao, sẵn sàng cơ động chiến đấu. Sau những giờ huấn luyện trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cần nghỉ ngơi, sinh hoạt trong không gian doanh trại với cảnh quan môi trường tốt. Do đó, lữ đoàn thường xuyên rà soát tổng thể hệ thống cây xanh, vườn hoa, đường nội bộ và các khu vực sinh hoạt trong doanh trại; xác định khu vực cần cải tạo, bổ sung và duy trì. Chú trọng lựa chọn các loại cây phù hợp với khí hậu ven biển, đất cát, điều kiện nắng nóng và gió mạnh; kết hợp trồng mới và chăm sóc, bảo vệ cây hiện có. Bố trí cảnh quan hài hòa, bảo đảm tính thẩm mỹ, công năng sử dụng, an toàn và phù hợp với yêu cầu xây dựng doanh trại chính quy.

Hội Phụ nữ Lữ đoàn 101 thực hiện chăm sóc Đường hoa phụ nữ

Đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, làm cho bộ đội nhận thức rõ xây dựng cảnh quan môi trường không chỉ là nhiệm vụ lao động, vệ sinh mà còn góp phần xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện tác phong, nâng cao chất lượng đời sống và xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh. Từ đó, toàn Lữ đoàn phát huy nội lực, sức mạnh tập thể, duy trì hiệu quả các hoạt động như "Ngày thứ Bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh", các công trình, phần việc thanh niên; đồng thời thực hiện hiệu quả mô hình "Đường hoa phụ nữ", "Vườn ươm cây giống", gắn mỗi hoạt động với nhiệm vụ cụ thể, địa chỉ rõ ràng và kết quả có thể kiểm chứng; khuyến khích cán bộ, chiến sĩ đề xuất sáng kiến cải tạo đất, tiết kiệm nước tưới, chăm sóc cây xanh và tận dụng hợp lý vật tư sẵn có.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn thực hiện nghiêm việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải theo quy định; duy trì vệ sinh nhà ở, nhà ăn, nhà vệ sinh, khu vực công cộng và hệ thống thoát nước. Chủ động phòng, chống ngập úng, đọng nước, phát sinh côn trùng và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe bộ đội. Tăng cường quản lý việc sử dụng nước, vật tư chăm sóc cây xanh; phát hiện, sửa chữa kịp thời những hạng mục xuống cấp, bảo đảm môi trường doanh trại luôn sạch sẽ, thông thoáng, an toàn... Trong năm 2026, toàn Lữ đoàn đã huy động được 2.748 ngày công của bộ đội, thực hiện nhiều phần việc nhằm đảm bảo hạ tầng, cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 863 chăm sóc cảnh quan doanh trại.

Theo Đại tá Ngô Văn Hưng, đơn vị còn tăng cường kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả thực hiện; xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể đối với từng khu vực, từng cơ quan, đơn vị, tập trung vào các nội dung: Mức độ xanh, sạch, đẹp; tính đồng bộ, chính quy; chất lượng chăm sóc, bảo vệ cây xanh; vệ sinh môi trường; ý thức chấp hành của bộ đội và khả năng duy trì thường xuyên. Kết hợp kiểm tra định kỳ với kiểm tra đột xuất; kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân làm tốt, chấn chỉnh những hạn chế và xác định thời hạn khắc phục. Chú trọng đánh giá kết quả duy trì lâu dài, không chỉ căn cứ vào diện mạo tại thời điểm kiểm tra.

Nhờ đó, chất lượng công tác doanh trại được nâng lên, đời sống vật chất, tinh thần bộ đội cải thiện rõ rệt; cảnh quan môi trường trong lành, nền nếp chính quy được củng cố. Đây là nền tảng quan trọng để Lữ đoàn 101 hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.