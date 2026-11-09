Lữ đoàn 101 tổng kết 2 năm thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”

Chiều 9-11, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị tổng kết 2 năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025 - 2026. Thượng tá Trần Quang Phú - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Đảng ủy Lữ đoàn chủ trì.

Thượng tá Trần Quang Phú chủ trì hội nghị.

Qua 2 năm triển khai, phong trào “Bình dân học vụ số” đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò của chuyển đổi số. Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ cập kỹ năng số phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và trình độ của từng đối tượng. Nội dung tập trung vào các kỹ năng cơ bản như: Sử dụng máy tính, thiết bị thông minh; khai thác thông tin trên môi trường số; sử dụng các phần mềm văn phòng, ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn; trao đổi văn bản điện tử; bảo đảm an toàn thông tin và chấp hành các quy định khi tham gia không gian mạng...

Toàn lữ đoàn đã thành lập 26 tổ tư vấn kỹ năng số, trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ. Phong trào “Cơ quan số, đơn vị số” được các cơ quan, đơn vị hưởng ứng rộng rãi; nhiều mô hình, cách làm sáng tạo bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần chuẩn hóa quy trình công tác, giảm thời gian xử lý công việc và nâng cao chất lượng quản lý, điều hành...

Lữ đoàn cũng gắn thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và cải cách hành chính quân sự.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thượng tá Trần Quang Phú yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ theo phương châm thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; gắn kết quả thực hiện phong trào với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của đơn vị.