Lữ đoàn 101 tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi

Tối 23-9, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tổ chức Tết Trung thu cho con cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại khu chung cư Lữ đoàn. Đại tá Đỗ Hải Đăng - Phó Chính ủy Lữ đoàn đến dự.

Chỉ huy Lữ đoàn trao quà Trung thu cho thiếu nhi.

Với chủ đề “Đêm hội trăng rằm”, chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm với các tiết mục văn nghệ, múa lân và các hoạt động giao lưu dành cho thiếu niên, nhi đồng. Nhân dịp Tết Trung thu, Lữ đoàn 101 và Hội Phụ nữ Lữ đoàn đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đối với hậu phương gia đình cán bộ, quân nhân tại khu chung cư Lữ đoàn; đồng thời góp phần chăm lo đời sống tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu.