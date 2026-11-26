Năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 101 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, phục vụ tốt các đoàn kiểm tra, kết quả đều đạt khá và giỏi; tham gia các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao đạt kết quả cao; phối hợp thực hiện ghi hình chương trình “Sao nhập ngũ”.

Đại tá Bùi Quang Thuyên, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát biểu chỉ đạo.

Chỉ huy Lữ đoàn 101 trao thưởng tặng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

Lữ đoàn 101 đã triển khai hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam nhận đỡ đầu con ngư dân”, nhận đỡ đầu 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách và thực hiện hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn đóng quân. Công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các khâu đột phá, chỉ tiêu xây dựng đơn vị điểm được triển khai nghiêm túc, đạt kết quả thiết thực. Nội bộ Lữ đoàn đoàn kết, thống nhất, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Bùi Quang Thuyên, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 101 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.