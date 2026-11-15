Lữ đoàn 101 hỗ trợ Trường THCS Cam Lâm - Phân hiệu Quang Trung củng cố cảnh quan môi trường

Ngày 15-11, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tổ chức lực lượng giúp đỡ Trường THCS Cam Lâm - Phân hiệu Quang Trung (xã Cam Lâm) củng cố cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng khuôn viên nhà trường xanh, sạch, đẹp.

Cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn hỗ trợ cải tạo khuôn viên trước cổng trường.

Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn đã phối hợp với cán bộ, giáo viên nhà trường cải tạo mặt bằng khu vực cổng trường; phát quang cỏ dại, thu gom rác thải, dọn dẹp bụi rậm và vệ sinh khuôn viên. Sau hoạt động, khu vực cổng trường và khuôn viên được vệ sinh, phát quang, góp phần cải thiện cảnh quan, tạo môi trường học tập sạch đẹp, an toàn cho giáo viên và học sinh.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhà trường phát quang bụi rậm.

Đây là hoạt động thiết thực của Lữ đoàn 101 hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác giáo dục tại địa phương. Qua đó, tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân trong lòng Nhân dân; góp phần xây dựng địa bàn đóng quân ngày càng phát triển.