Lữ đoàn 101 hỗ trợ củng cố cảnh quan môi trường, trao quà cho người dân khó khăn

Ngày 14-11, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tổ chức hoạt động giúp Nhân dân thôn Tân Quý, xã Cam Lâm tổng dọn vệ sinh, củng cố cảnh quan môi trường.

Cán bộ, chiến sĩ vệ sinh cảnh quan môi trường.

Tham gia hoạt động, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ của lữ đoàn đã phối hợp với người dân địa phương tổ chức tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, phát quang cây cối tại khu dân cư. Qua đó, góp phần tạo không gian sinh hoạt, môi trường xanh, sạch, đẹp.

Phát quang bụi rậm, xử lý khu vực nước đọng.

Cùng với đó, hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), Lữ đoàn 101 tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Lam Sơn, xã Cam Lâm.

Lữ đoàn tặng 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Lam Sơn.

Thông qua những việc làm thiết thực, Lữ đoàn 101 tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh; đồng thời củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân" trong lòng Nhân dân.