* Chiều 23-11, Lữ đoàn 101 tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ tuyển nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2027. Đại tá Ngô Văn Hưng - Lữ đoàn trưởng chủ trì.

Đại tá Ngô Văn Hưng giao nhiệm vụ tuyển nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2027.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ tồn tại, bất cập trong công tác tuyển chọn và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026; đề ra phương hướng nâng cao chất lượng tuyển chọn và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2027.

Quang cảnh hội nghị giao nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Ngô Văn Hững yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung nghiên cứu, đề ra những giải pháp thực hiện nhiệm vụ tuyển nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2027 đạt kết quả cao nhất, đảm bảo tuyển chọn được những thanh niên ưu tú, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và xây dựng lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

* Cùng ngày, Lữ đoàn 101 tổ chức hội nghị quán triệt, học tập các chỉ thị, quyết định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chuyên đề Vùng 4 Hải quân biên soạn. Đại tá Đỗ Hải Đăng - Phó Chính ủy Lữ đoàn chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị quán triệt, học tập.

Tham gia học tập có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và hơn 200 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp và đảng viên trong lữ đoàn.

Hội nghị nhằm giáo dục, quán triệt cho cán bộ, đảng viên nắm vững bối cảnh, sự cần thiết và nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 1161 ngày 4-11-2026 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quy tắc ứng xử trong quân đội nhân dân Việt Nam và chuyên đề phòng ngừa các hành vi vi phạm trên không gian mạng do Vùng 4 Hải quân biên soạn.

Qua hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân”, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.