Lũ đầu nguồn Đồng bằng sông Cửu Long đang rút mạnh

Nước lũ tại khu vực đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp đang rút mạnh.

Theo người dân tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, hiện lũ tại khu vực đầu nguồn biên giới rút mạnh. Ông Huỳnh Văn Hận (ấp 2, xã Thường Phước) cho biết, so với thời điểm đỉnh lũ, hiện mực nước giảm khoảng 2 m. So với năm 2025, năm nay, lũ tại khu vực thấp hơn khoảng 0,5 m.

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, mực nước tại trạm Kratie (Campuchia) trong tuần qua giảm xuống ở mức thấp, hiện thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm (TBNN) và năm 2025. Tổng lượng lũ tại Kratie từ đầu mùa lũ đến nay xấp xỉ cùng kỳ TBNN, nhưng nhỏ hơn cùng kỳ năm 2025 khoảng 18%.

Trong tuần qua, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc ở mức thấp và có xu thế tăng đến ngày 11-10-2026, sau đó giảm trở lại theo triều. Đến ngày 14-10, mực nước tại trạm Tân Châu và Châu Đốc đạt lần lượt 2,62 m và 2,63 m, thấp hơn cùng kỳ TBNN (1996 - 2025) và năm 2025; chỉ cao hơn năm 2019 và năm 2015.

Do nước lũ thấp hơn năm 2025 nên năm nay, việc khai thác thủy sản mùa lũ của gia đình ông Hận không bằng năm trước.

Dự báo 10 ngày tới, mực nước các trạm ở vùng thượng ĐBSCL có xu thế giảm với cường suất trung bình 4 cm/ngày, phổ biến ở mức thấp, chỉ một số trạm vẫn duy trì mực nước trên mức báo động II.

Cũng theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, lũ đầu nguồn tiếp tục giảm xuống thấp, hiện ít có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất ở vùng thượng ĐBSCL.

Song triều cường và mưa lớn cục bộ vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh ở các khu vực thấp trũng trên địa bàn các tỉnh vùng giữa và vùng ven biển từ nay đến cuối mùa lũ. Vì vậy, các địa phương vùng ĐBSCL cần theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo từ các tổ chức, cơ quan chuyên môn để kịp thời xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp.