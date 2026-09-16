Lũ cuốn trôi thuyền, 10 người rơi xuống sông được cứu

Khoảng 16h ngày 16/9, người dân lên thuyền qua sông Hội Nguyên, từ trung tâm xã Yên Hòa (Nghệ An) vào các bản phía trong qua khu vực cầu Trung Thắng. Mưa lớn những ngày qua khiến nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh. Khi đang qua sông, chiếc thuyền bị nước lũ cuốn trôi, một số người trên thuyền rơi xuống sông.

Theo ông Đậu Đức Truyền, Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Yên Hòa, lực lượng công an, bộ đội đang làm nhiệm vụ ứng trực gần đó đã kịp thời tiếp cận, cứu 10 người lên bờ an toàn. "May mắn tất cả người dân đều mặc áo phao. Lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu, đưa 10 người lên bờ an toàn", ông Truyền nói.

Người dân mặc áo phao được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa lên bờ an toàn - Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

Sau sự cố, trước tình trạng nước lũ tiếp tục dâng cao, xã Yên Hòa quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động dùng thuyền đưa người qua sông. "Nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh, dâng cao nên xã đã chỉ đạo tạm dừng việc đưa người qua sông để đảm bảo an toàn. Trường hợp khẩn cấp, như có người cần đưa đi cấp cứu, xã sẽ nghiên cứu phương án phù hợp", ông Truyền thông tin.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh việc đi lại của người dân qua sông Hội Nguyên đã gặp nhiều khó khăn trong thời gian dài. Trước đó, vào tháng 10/2025, cầu Trung Thắng bị lũ cuốn trôi, khiến hơn 300 hộ dân với khoảng 1.400 người ở các bản vùng trong của xã Yên Hòa bị cô lập.

Sau đó, xã làm một cây cầu tạm để phục vụ việc đi lại. Tuy nhiên, trong đợt mưa lũ cuối tháng 8 vừa qua, cầu tạm cũng bị cuốn trôi. Để duy trì việc đi lại của người dân, học sinh, xã Yên Hòa thành lập một tổ công tác sử dụng thuyền đưa người qua sông.

Phương tiện nhỏ, sức chở hạn chế nên việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn, nhất là vào những thời điểm đông người. Khi nước lũ dâng cao, việc qua sông bằng thuyền càng tiềm ẩn nguy hiểm, như sự cố xảy ra chiều 16/9.

Theo ông Truyền, khi nước sông rút, xã Yên Hòa sẽ xây dựng một cây cầu tạm để người dân có thể qua lại hai bên bờ trong thời gian chờ cầu Trung Thắng mới hoàn thành. Cầu Trung Thắng mới hiện đang được xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 34 tỉ đồng.

Trong thời gian chờ cây cầu mới, chính quyền địa phương phải tìm phương án đảm bảo việc đi lại cho người dân, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp.