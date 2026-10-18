Lũ cuốn đất đá xuống đèo Đa Mi, tràn vào nhà dân ở Lâm Đồng

Ngày 18/10, ông Trần Trung Hải, Chủ tịch UBND xã La Dạ (Lâm Đồng), cho biết lực lượng quân sự, công an xã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ đã cơ bản khơi thông đoạn đèo Đa Mi, khu vực qua suối Đa Chos trên Quốc lộ 55, sau sự cố lũ cuốn đất đá xuống mặt đường.

Trước đó, ngày 17/10, lũ cục bộ cuốn theo lượng lớn đất đá tràn xuống, vùi lấp mặt đường Quốc lộ 55 trên đoạn dài hàng chục mét, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt.

Đất đá tràn xuống, vùi lấp mặt đường Quốc lộ 55, đoạn qua đèo Đa Mi, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã La Dạ huy động lực lượng quân sự, công an xã và an ninh cơ sở phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ đến hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và triển khai khắc phục.

Máy múc, xe ben được điều động để giải phóng đất đá, khẩn trương xử lý điểm sạt tràn. Đến khoảng 23h45 ngày 17/10, phần lớn đất đá được dọn dẹp, mặt đường cơ bản thông thoáng, phương tiện bắt đầu lưu thông qua khu vực theo hình thức một chiều.

Không chỉ gây ảnh hưởng đến giao thông, nước lũ còn cuốn đất đá tràn vào nhà một số hộ dân trong khu vực, khiến nhiều tài sản như tủ lạnh, xe máy và đồ dùng sinh hoạt bị ngập, hư hỏng.

Clip ghi lại cảnh đất đá tràn xuống, vùi lấp mặt đường Quốc lộ 55 qua đèo Đa Mi sau lũ cục bộ.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời bố trí lực lượng chốt chặn, điều tiết giao thông nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn khi phương tiện đi qua khu vực.

Ông Trần Trung Hải cho biết, thời gian qua, trước tình hình mưa lớn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng trực, theo dõi tình hình thời tiết và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Khi xảy ra sự cố, địa phương huy động lực lượng phối hợp xử lý, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực bị ảnh hưởng.