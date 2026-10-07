Lũ cát đỏ khoét sâu đường vào Mũi Né, resort ngập cát

Chiều 7/10, lãnh đạo UBND phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đã phong tỏa đoạn đường 1/5 bị sạt lở nghiêm trọng sau trận lũ cát đêm qua, đồng thời khẩn trương khắc phục.

Nước lũ khoét sâu, tạo hàm ếch rộng hơn nửa mặt đường.

Xe lớn bị cấm qua đoạn này để đảm bảo an toàn.

Vị này cho biết, trận lũ cát đêm qua đã khiến hàng trăm mét khối cát đỏ từ khu vực đồi cao tràn xuống, gây sạt lở mặt đường và uy hiếp các resort ven biển Phú Hải, cửa ngõ Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Cụ thể, nước lũ khoét sâu tạo hàm ếch rộng hơn nửa mặt đường. Xe tải và phương tiện lớn được hạn chế qua lại để đảm bảo an toàn. Bên kia đường, dòng nước cuốn cát đỏ qua một dự án du lịch, tạo rãnh dài khoảng 15-20m, sâu 1-2m. Nhiều cây xanh lâu năm bị bật gốc, gãy đổ; có điểm sạt lở ăn sát nền các công trình kiên cố.

Cách đó khoảng 350m, cát đỏ theo dòng nước tràn vào resort Koji Oriental Maison, vùi lấp nhiều đồ đạc và máy móc. Sáng cùng ngày, chủ đầu tư huy động hơn chục công nhân dọn dẹp và đưa cát ra ngoài. Nhà kho, khu vui chơi và vườn cây gần bãi tắm phủ đầy cát.

Dòng lũ cuốn cát đỏ khoét thành rãnh rộng 15-20m và sâu 1-2m.

Nhân viên resort múc cát ra khỏi khuôn viên.

Ông Việt Dũng - quản lý resort Koji Oriental Maison, cho hay, cơ sở vừa sửa chữa, nâng cấp để chuẩn bị đón khách quốc tế. Trước đó khoảng một tuần, lũ cát đã phá hỏng chân tường, cuốn ô tô va vào tường làm hư hỏng phần đầu. Đợt lũ mới tiếp tục tràn vào khuôn viên, gây thiệt hại tài sản và khiến du khách lo lắng.

"Chúng tôi mong chính quyền địa phương sớm có giải pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho du khách lưu trú dọc biển Phú Hải", ông Dũng nói.

Theo UBND phường Phú Thủy, tình trạng lũ cát đỏ đã tái diễn nhiều lần trong những năm gần đây. Hệ thống thoát nước được đầu tư trước đây nhưng hiện đã hư hỏng, không đáp ứng khả năng tiêu thoát khi mưa lớn. Địa phương cũng đã đề xuất đầu tư thêm tuyến cống song song, đồng thời vận động các doanh nghiệp có dự án trên đồi cùng tham gia kinh phí khắc phục.