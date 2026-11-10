Lũ bủa vây nhà, người dân trèo lên gác xép tránh ngập

Chiều 10/11, nước lũ trên sông Truồi vẫn chưa rút, khiến hàng trăm hộ dân sống ven sông, đoạn qua thôn Hưng Bình (xã Lộc An, TP Huế), chìm trong biển nước đỏ ngầu. Nhiều nơi ngập sâu hơn 1m.

Các tuyến đường trong thôn biến thành sông, người dân phải lội bì bõm qua dòng nước để di chuyển.

Theo người dân, nước bắt đầu tràn vào nhà từ khoảng 4h cùng ngày. Khi nước dâng nhanh, lực lượng chức năng phối hợp với người dân khẩn trương thu dọn đồ đạc, kê cao tài sản. Một số hộ đưa người thân đến nơi khác tránh trú, trong khi những người ở lại phải lên gác để theo dõi mực nước.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Lộc An, cho biết địa phương đã yêu cầu các đơn vị, thôn thành lập đội phản ứng nhanh, quyết liệt triển khai phương án di dời người dân ở vùng trũng đến nơi cao ráo, an toàn.

Theo ông Ngọc Anh, Hưng Bình là một trong những thôn bị ngập nặng nhất xã. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến một số khu vực trong thôn ngập sâu hơn 1m.

Hình ảnh nước bủa vây các hộ dân ven sông Truồi:

Nước lũ ngập đường vào khu dân cư ở thôn Hưng Bình. Ảnh: N.D

Bàn ghế, tủ gỗ bị ngâm trong nước lũ. Ảnh: N.D

Bà Ngô Thị Gái (58 tuổi, ở thôn Hưng Bình) cho biết nước lũ tràn vào nhà từ sáng sớm, đến chiều nhiều khu vực đã ngập sâu khoảng 1m. Bà cùng chồng phải trèo lên gác xép sát mái nhà để tránh lũ. Ảnh: N.D

Nước lũ dâng cao, nhiều gia đình ở khu vực thấp trũng đóng cửa di dời đến nơi cao hơn để đảm bảo an toàn. Ảnh: N.D

Những khu dân cư nằm dọc hai bên bờ sông Truồi đang bị nước lũ bủa vây. Ảnh: N.D

Lực lượng chức năng xã Lộc An đang túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân. Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Lộc An (giữa) có mặt tại thôn Hưng Bình kiểm tra tình hình nước lũ. Ảnh: N.D