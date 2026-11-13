LTV sẵn sàng đón 168 giọng ca tại điểm hẹn tài năng âm nhạc

Sân khấu vòng sơ khảo đợt 1, tại khuôn viên Nhà hát Truyền hình (Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng), phường Phú Thủy

Tại khu vực Đà Lạt, dự kiến tổ chức vào ngày 15/11, đến nay, các hạng mục phục vụ chương trình đã cơ bản hoàn thành. Ban Tổ chức đang hoàn thiện kịch bản tổng thể, lời dẫn chương trình; chuẩn bị số báo danh, slide trình chiếu, triển khai lắp đặt pa nô, trang trí sân khấu, phông nền, hệ thống âm thanh và các điều kiện kỹ thuật cần thiết.

Đồng chí Lê Huy Toàn (thứ 2 phải qua), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi kiểm tra công tác tổ chức cuộc thi tại sân khấu số 10 Trần Hưng Đạo (khu vực Đà Lạt)

Công tác chuẩn bị hồ sơ phục vụ Ban Giám khảo chấm thi tại cả hai khu vực cũng đã hoàn tất. Bên cạnh đó, bộ phận chuyên môn cũng rà soát danh sách, hỗ trợ và hướng dẫn thí sinh trước giờ thi, bảo đảm các phần việc được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch.

Với 102 thí sinh đăng ký dự thi tại khu vực Đà Lạt, chiếm 59,5% tổng số thí sinh của liên hoan, công tác đón tiếp, hướng dẫn và sắp xếp lịch thi được chú trọng. Các thí sinh đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng bước lên sân khấu thể hiện giọng hát, phong cách và cá tính âm nhạc của mình.

Sân khấu tại số 10 Trần Hưng Đạo (Đà Lạt) đang được chuẩn bị hoàn tất, sẵn sàng chào đón các thí sinh dự thi vào ngày 15/11

Là một trong những thí sinh tham gia Liên hoan, chị Ka My Nhã, đến từ xã Đạ Huoai 2 kỳ vọng cuộc thi sẽ là dịp để giới thiệu hình ảnh con người Tây Nguyên giàu sức sống, phóng khoáng và tràn đầy năng lượng. Thông qua phần trình diễn, chị mong muốn thể hiện niềm tự hào về cội nguồn, bản sắc văn hóa và tình yêu âm nhạc.

Theo ông Huỳnh Ngọc Tuyển (Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Tuyển), Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng, thành viên Ban Tổ chức, điều Ban Tổ chức mong muốn là các thí sinh giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin thể hiện tốt khả năng tại vòng sơ khảo, qua đó có cơ hội bước tiếp vào vòng chung kết.

MC tại khu vực Phan Thiết đang tập dợt cho chương trình diễn ra vào ngày mai (14/11)

Tại khu vực Phan Thiết, không khí chuẩn bị cũng đang được diễn ra khẩn trương. Sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng cùng các khu vực cổ động trực quan, chào đón thí sinh, lối đi dành cho khán giả tại khu vực Nhà hát Truyền hình cũng đã được hoàn thiện, sẵn sàng chào đón các thí sinh bước vào cuộc tranh tài.

Theo Ban Tổ chức, đợt 1 của vòng sơ khảo liên hoan diễn ra ngày 14/11/2026 có 66 thí sinh đến từ các xã, phường khu vực phía Đông Lâm Đồng tham gia dự thi. Đây không chỉ là dịp để những giọng ca yêu âm nhạc thử sức ở một sân chơi quy mô, mà còn là cơ hội thể hiện đam mê, bản lĩnh và cá tính nghệ thuật.

Thí sinh Huỳnh Văn Phúc chia sẻ sự háo hức trước giờ thi: “ Sau hơn 1 tháng chuẩn bị, đây là lần đầu tiên tôi thử sức tại một cuộc thi có quy mô lớn, được tổ chức và đầu tư hoành tráng. Điều đó giúp thí sinh thêm tự tin khi thể hiện phần thi của mình. Ban Tổ chức cũng rất chu đáo trong công tác hậu cần, kết nối và động viên thí sinh, giúp chúng tôi yên tâm, thoải mái khi tham gia cuộc thi”.

Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng kiểm tra, rà soát những công đoạn cuối cùng trước giờ khai mạc diễn ra vào ngày 14/11

Trong sáng 13/11, đại diện lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã trực tiếp kiểm tra các bộ phận phục vụ cuộc thi. Từ thiết kế sân khấu, bố trí khán phòng dành cho đại biểu, Ban Giám khảo đến hệ thống kỹ thuật hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng đều được rà soát kỹ lưỡng. Các bộ phận chuyên môn cũng đã làm việc liên tục trong nhiều ngày qua, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho phần trình diễn của thí sinh.

Vòng sơ khảo đợt 1 sẽ bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/11. Hãy cùng chờ đón và cổ vũ 66 giọng ca khu vực phía Đông Lâm Đồng tự tin thể hiện tài năng, lan tỏa đam mê và chạm đến những cơ hội mới trên hành trình âm nhạc.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị trước giờ khai mạc cuộc thi

Với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”, Liên hoan Tiếng hát truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 ghi nhận 168 thí sinh đăng ký tham gia, trong đó có 30 thí sinh đến từ ngoài tỉnh. Theo danh sách tổng hợp, khu vực Đà Lạt có 102 thí sinh, khu vực Phan Thiết (phường Phú Thủy) có 66 thí sinh. Về địa phương, Lâm Đồng có 138 thí sinh; TP Hồ Chí Minh có 25 thí sinh, TP Đồng Nai có 4 thí sinh và Cà Mau có 1 thí sinh.

Bộ phận kỹ thuật chuẩn bị kỹ cho ngày thi đầu tiên của thí sinh

Với số lượng thí sinh tham gia đông đảo cùng sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, liên hoan được kỳ vọng trở thành không gian giao lưu nghệ thuật sôi nổi, nơi những giọng ca triển vọng được phát hiện, nuôi dưỡng và chắp cánh. Qua đó, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, đồng thời khẳng định nỗ lực của LTV trong việc xây dựng một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp, giàu sức lan tỏa.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đồng hành cùng liên hoan với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”.