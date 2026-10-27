LS Eco Energy đầu tư 49 triệu USD để sản xuất linh kiện trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam

Ảnh minh họa. (Nguồn: Gemini)

Công ty LS Eco Energy của Hàn Quốc dự kiến đầu tư khoảng 65 tỷ won (49 triệu USD) thông qua công ty con tại Việt Nam để xây dựng dây chuyền sản xuất siêu tụ điện phục vụ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).

Doanh nghiệp đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất hàng loạt và cung ứng siêu tụ điện từ tháng 4/2027, hướng tới doanh thu 150 tỷ won mỗi năm từ sản phẩm này vào năm 2030.

Theo thông cáo của LS Cable & System ngày 26/10, công ty con của LS Eco Energy tại Việt Nam là LSCV sẽ triển khai dự án sản xuất siêu tụ điện nhằm đáp ứng nhu cầu đơn hàng ngày càng tăng của LS Materials, doanh nghiệp cùng tập đoàn.

LS Eco Energy dự kiến gia công sản phẩm theo mô hình OEM, sử dụng công nghệ của LS Materials.

Siêu tụ điện là thiết bị lưu trữ năng lượng có khả năng nạp và phóng điện nhanh, giúp bù đắp tình trạng thiếu hụt điện tức thời trong các hệ thống phát điện sử dụng pin nhiên liệu hydro. Nhu cầu đối với thiết bị này được kỳ vọng tăng khi đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI và hệ thống cung cấp điện liên quan mở rộng.

Ngày 13/10, LS Materials ký hợp đồng cung ứng siêu tụ điện trị giá khoảng 51,5 triệu USD với một doanh nghiệp sản xuất pin nhiên liệu hydro của Mỹ. Công ty này đang đàm phán thêm các hợp đồng trong năm nay. Việc bổ sung năng lực sản xuất tại Việt Nam sẽ giúp LS Materials đa dạng hóa cơ sở cung ứng, đồng thời tạo nguồn doanh thu mới cho LS Eco Energy.

Theo doanh nghiệp, LSCV có thể tận dụng diện tích chưa sử dụng tại nhà máy hiện hữu để xây dựng dây chuyền mới, qua đó giảm chi phí đầu tư ban đầu.

Chi phí nhân công và tiện ích tương đối thấp tại Việt Nam cũng được kỳ vọng hỗ trợ khả năng cạnh tranh về giá. LS Eco Energy cho biết sẽ xem xét đầu tư bổ sung tùy theo tình hình đơn hàng.

Dự án là một bước đi nhằm mở rộng hoạt động của LS Eco Energy từ lĩnh vực dây và cáp điện sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao phục vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu AI. Tuy nhiên, mục tiêu doanh thu năm 2030 vẫn phụ thuộc vào tiến độ triển khai, nhu cầu thị trường và khả năng mở rộng đơn hàng./.