LRT Phú Quốc vận hành 'không chạm' tại APEC 2027

Với một điểm đến quốc tế như Phú Quốc, LRT không chỉ là phương tiện kết nối sân bay với khu vực Nam đảo, mà còn trở thành một trong những điểm chạm đầu tiên của du khách khi đặt chân lên hòn đảo.

Vai trò này càng rõ nét khi Phú Quốc chuẩn bị đón các nguyên thủ, đại biểu, chuyên gia và lực lượng phục vụ APEC 2027. Với nhóm hành khách đặc biệt, đưa khách đến đúng điểm là chưa đủ; mỗi hành trình còn phải bảo đảm an toàn, chính xác và thông suốt.

LRT Phú Quốc đang được xây dựng đảm bảo tiến độ.

Đó là chuẩn mực cao đối với công tác vận hành, bởi một hệ thống đường sắt đô thị hiện đại phải; đồng thời giải quyết nhiều bài toán: Tần suất chạy tàu, an toàn vận hành, quản lý nhà ga, phân luồng hành khách, xử lý sự cố và chất lượng phục vụ.

“LRT kết nối sân bay với khu vực Nam đảo, nơi có địa điểm tổ chức APEC 2027, với công suất có thể lên đến vài nghìn hành khách mỗi giờ đòi hỏi năng lực tổ chức vận hành đủ linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày và thời điểm lượng khách tăng cao trong các sự kiện”, ông Nguyễn Đức Long, Giám đốc khối số và dữ liệu Tập đoàn Sun Group chia sẻ.

Để đáp ứng những yêu cầu khắt khe đó, Tập đoàn Sun Group đã hợp tác với Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP Hồ Chí Minh (HURC), đơn vị vận hành tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên để tư vấn vận hành, đào tạo nhân sự, chạy thử LRT Phú Quốc và làm cơ sở để xây dựng bộ quy trình vận hành an toàn.

Hiện nay, HURC đã tuyển dụng 168 nhân sự cho LRT Phú Quốc, gồm 130 vị trí vận hành và 38 vị trí bảo dưỡng. Đội ngũ được đào tạo trong 4 tháng, kết hợp lý thuyết với thực hành tại chỗ, để từng bước làm chủ quy trình, kỹ năng và đáp ứng các yêu cầu vận hành theo tiêu chuẩn cao.

Nếu với các đại biểu và chuyên gia dự APEC, yếu tố cốt lõi là một hệ thống giao thông vận hành an toàn, chính xác, với dòng khách quốc tế trong dài hạn, trải nghiệm được định hình bởi sự thuận tiện ở từng điểm chạm khi thanh toán vé.

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Sun Group và Visa, công ty công nghệ thanh toán hàng đầu thế giới, hai bên đang nghiên cứu giải pháp thanh toán không chạm trên LRT Phú Quốc, hành khách có thể dùng thẻ Visa không chạm, điện thoại hoặc thiết bị đeo thông minh để qua cổng soát vé; hệ thống tự động ghi nhận điểm vào, điểm ra và tính giá vé theo chặng.

Đối với khách quốc tế, tiện ích này mang lại giá trị trải nghiệm rõ rệt. Thay vì phải tìm quầy bán vé, đổi tiền mặt hay làm quen với một phương thức thanh toán mới, du khách có thể dùng chính phương tiện thanh toán vốn quen thuộc với mình.

Trong tương lai gần, tuyến tàu sẽ không đơn thuần là phương tiện giao thông, mà trở thành một mắt xích trong hành trình du lịch số của du khách

APEC 2027 sẽ là cột mốc để LRT Phú Quốc chứng minh năng lực vận hành trong điều kiện khắt khe của một sự kiện cấp cao quốc tế. Nhưng giá trị của tuyến tàu không dừng lại khi hội nghị khép lại: Những chuẩn mực được xác lập cho APEC sẽ trở thành nền tảng vận hành lâu dài, để mỗi chuyến tàu tiếp tục mang lại trải nghiệm tích cực cho du khách đến Phú Quốc.

Dự án đường sắt nhẹ (LRT) Phú Quốc được đầu tư theo hình thức BOT với tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước chiếm 70%, 30% còn lại do nhà đầu tư tư nhân Sun Group đóng góp. Theo quy mô đầu tư xây dựng, tổng số đoàn tàu sẽ được đưa vào vận hành có thể lên đến 14 đoàn tàu cùng một lúc. Trong giai đoạn 1, tỉnh An Giang và Sun Group dự kiến đưa vào vận hành từ 6 đến 10 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có 3 toa, vận hành bằng năng lượng sạch.