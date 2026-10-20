LPS lãi quý 3 hơn 141 tỷ đồng, chi phí lãi vay tăng 144%

CTCP Chứng khoán LPS (mã: LPS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với doanh thu hoạt động đạt 1.556 tỷ đồng, tăng 261,5% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tiếp tục đóng góp lớn nhất, đạt hơn 937 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ và chiếm khoảng 60% doanh thu hoạt động của công ty. Khoản thu này gồm hơn 336 tỷ đồng lãi bán tài sản tài chính, 450 tỷ đồng chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản và hơn 130 tỷ đồng cổ tức, tiền lãi phát sinh từ danh mục FVTPL.

Hoạt động cho vay và phải thu mang về cho LPS gần 409 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ. Công ty cũng ghi nhận 50 tỷ đồng doanh thu từ nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, trong khi cùng kỳ không phát sinh khoản thu này.

Ở chiều ngược lại, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm khoảng 7% YoY, còn gần 102 tỷ đồng. Doanh thu môi giới chứng khoán giảm 11% YoY, xuống hơn 41 tỷ đồng.

Dù doanh thu tăng mạnh, chi phí hoạt động của LPS tăng nhanh hơn, từ hơn 123 tỷ đồng trong quý 3/2025 lên hơn 947 tỷ đồng trong quý 3 năm nay, tương ứng gấp 7,7 lần.

Phần lớn chi phí đến từ khoản lỗ tài sản tài chính FVTPL, ghi nhận hơn 870 tỷ đồng. Trong đó, chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản gần 560 tỷ đồng, lỗ bán tài sản tài chính gần 296 tỷ đồng. Sau khi đối trừ lãi và lỗ FVTPL, phần chênh lệch dương còn khoảng 67 tỷ đồng, thấp hơn mức hơn 114 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, chưa tính chi phí hoạt động tự doanh riêng.

Trong quý 3, chi phí tài chính tại LPBS với toàn bộ là chi phí lãi vay, tăng 144,4% YoY, lên gần 386 tỷ đồng. Chi phí quản lý công ty tăng gần 81% YoY, đạt hơn 48 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, LPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt hơn 176 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 141 tỷ đồng, tăng lần lượt 43,1% và 43,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu tăng nhờ đóng góp từ danh mục FVTPL, hoạt động cho vay ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và đại lý phát hành. Tuy nhiên, lãi suất duy trì ở mức cao gây áp lực lên hoạt động đầu tư và thu hẹp biên lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, LPS ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 4.273 tỷ đồng, tăng gần 338% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 895 tỷ đồng, tăng 107% YoY và lợi nhuận sau thuế đạt gần 716 tỷ đồng, tăng 107,4% YoY.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của LPS đạt gần 39.909 tỷ đồng, tăng 33,3% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 1.803 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần đầu năm.

Danh mục FVTPL có giá trị hợp lý hơn 17.457 tỷ đồng, tăng 53,3% so với đầu năm và chiếm gần 44% tổng tài sản. So với giá gốc hơn 17.227 tỷ đồng, danh mục này ghi nhận chênh lệch tăng khoảng 230 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, chứng chỉ tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục FVTPL, với giá trị hợp lý hơn 5.421 tỷ đồng. Tiếp đến là trái phiếu chưa niêm yết hơn 4.193 tỷ đồng, trái phiếu niêm yết gần 3.921 tỷ đồng và cổ phiếu niêm yết gần 3.822 tỷ đồng. Công ty còn nắm giữ hơn 100 tỷ đồng chứng chỉ quỹ.

Trong khi đó, các khoản đầu tư HTM gồm chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi có kỳ hạn dưới một năm đạt gần 5.365 tỷ đồng, giảm gần 930 tỷ đồng so với đầu năm.

Đối với hoạt động cho vay, tổng dư nợ cuối tháng 9 tại LPS đạt hơn 12.417 tỷ đồng, tăng 17,7% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) đạt gần 12.395 tỷ đồng, tăng 28,3%; ứng trước tiền bán chứng khoán còn hơn 22 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức gần 884 tỷ đồng đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả cuối kỳ tại doanh nghiệp này đạt gần 21.997 tỷ đồng, tăng 31,4% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn chiếm gần 19.792 tỷ đồng, tăng 48,4%. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 17.911 tỷ đồng, tăng 35,7%; vốn điều lệ tăng từ 12.668 tỷ đồng lên gần 14.087 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu LPS giảm 50 đồng, tương ứng 0,29% so với phiên trước, xuống 17.200 đồng/cp. Khối lượng giao dịch đạt 348.200 cổ phiếu, tăng 34,8% so với phiên 19/10; giá trị giao dịch tăng từ 4,49 tỷ đồng lên 5,97 tỷ đồng.