LPS hút 1.250 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Chứng khoán LPS (HOSE: LPS) vừa chính thức thông qua nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2026 lần thứ 3.

Theo phương án được thông qua, LPS dự kiến phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng và kỳ hạn 1 năm.

Tính từ tháng 8/2026 đến nay, đây là đợt huy động vốn qua kênh trái phiếu riêng lẻ thứ 3 của công ty, nâng tổng giá trị phát hành qua 3 đợt lên mức 1.250 tỷ đồng.

Trước đó, LPS đã triển khai thành công 2 lô trái phiếu riêng lẻ khác. Cụ thể, lô thứ nhất mã LPSL12601 được phát hành vào ngày 27/8/2026 với giá trị 600 tỷ đồng với 6.000 trái phiếu. Tiếp đó, từ ngày 17/9 - 6/10/2026, công ty tiếp tục phát hành 4.000 trái phiếu mã LPSL12602, huy động thêm 400 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu trước đều có kỳ hạn 1 năm và mức lãi suất cố định 10,5%/năm.

3 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của LPS có tổng giá trị là 1.250 tỷ đồng (Ảnh: LPS).

Bên cạnh kênh phát hành trái phiếu riêng lẻ, ngày 11/9/2026 HĐQT LPS cũng đã thông qua Nghị quyết số 108A phê duyệt phương án chào bán 3.800 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.

Phương án chào bán chia làm 2 đợt với giá trị lần lượt là 1.800 tỷ đồng (mã LPSC12601) và 2.000 tỷ đồng (mã LPSC12602). Nguồn vốn này dự kiến triển khai từ quý IV/2026 đến nửa đầu năm 2027 để phục vụ hoạt động tự doanh và cho vay ký quỹ.

Việc liên tiếp tung ra các lô trái phiếu quy mô lớn diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của LPS đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Báo cáo tài chính quý III/2026 ghi nhận doanh thu hoạt động của LPS đạt 1.556 tỷ đồng, tăng 261,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 141 tỷ đồng, tăng 43,3%. Lũy kế 9 tháng năm 2026, tổng doanh thu hoạt động của công ty đạt 4.273 tỷ đồng, gấp gần 4,4 lần cùng kỳ. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế đạt 716 tỷ đồng, vượt nửa chặng đường kế hoạch năm.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tiếp tục là nguồn thu lớn nhất, đạt 937 tỷ đồng trong Quý III (gấp hơn 5 lần cùng kỳ) và 2.494 tỷ đồng trong 9 tháng. Hoạt động cho vay đóng góp nổi bật với lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 409 tỷ đồng trong Quý III/2026, gấp 5 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng mục này đạt 1.061 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của đã mở rộng lên 39.909 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán đạt 12.417 tỷ đồng (tăng 18%), còn danh mục FVTPL đạt 17.457 tỷ đồng (tăng 53%).

Việc huy động thêm nguồn vốn từ trái phiếu được kỳ vọng sẽ tiếp thêm bệ phóng tài chính giúp công ty đáp ứng nhu cầu vốn cho vay margin và mở rộng danh mục đầu tư trong giai đoạn cao điểm cuối năm.