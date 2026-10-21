LPS hậu IPO: Tăng quy mô tài sản lên gần 40.000 tỷ đồng, tự doanh lộ sức ép

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS (HOSE: LPS) ghi nhận doanh thu hoạt động 1.556 tỷ đồng trong quý, cao gấp 3,6 lần cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động cũng tăng mạnh lên 947 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng lên 870 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, LPS đạt lợi nhuận trước thuế 176 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 141 tỷ đồng, cùng tăng hơn 43% so với quý III/2025. Dù vậy, mức lợi nhuận này thấp hơn đáng kể so với bình quân mỗi quý trong nửa đầu năm.

Diễn biến trên cho thấy doanh thu tăng mạnh chưa đồng nghĩa lợi nhuận cải thiện tương ứng. Trong quý III/2026, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL đạt 937 tỷ đồng nhưng lỗ từ danh mục này lên tới 870 tỷ đồng. Chênh lệch giữa hai khoản chỉ còn gần 67 tỷ đồng, thấp hơn mức 114,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, danh mục cổ phiếu niêm yết trong nhóm FVTPL ghi nhận biến động bất lợi. Riêng hoạt động bán cổ phiếu phát sinh lỗ ròng 68 tỷ đồng, trong khi khoản lỗ đánh giá lại đạt 211 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9/2026, giá trị hợp lý của danh mục cổ phiếu niêm yết thuộc nhóm này thấp hơn giá vốn khoảng 37 tỷ đồng, trái với trạng thái lãi 174 tỷ đồng vào đầu quý III/2026.

Ở chiều ngược lại, cho vay ký quỹ tiếp tục đóng góp đáng kể vào nguồn thu. Lãi từ cho vay margin và ứng trước tiền bán đạt 408,6 tỷ đồng, gấp khoảng 5 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí lãi vay trong quý đã tăng lên 386 tỷ đồng, tương đương gần 95% khoản lãi từ hoạt động cho vay nói trên. Do đó, dư địa đóng góp lợi nhuận của mảng này phải chịu sức ép từ chi phí huy động vốn.

Doanh thu môi giới cũng giảm khoảng 11% còn 41 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý tăng 81% lên 48 tỷ đồng, cùng chiều với mức tăng nhân sự từ 314 lên 478 người theo số liệu doanh nghiệp công bố.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động của LPS đạt 4.273 tỷ đồng, tăng 338% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 894,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 715,8 tỷ đồng, đều tăng khoảng 107%.

Với mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 1.360 tỷ đồng, công ty đã thực hiện khoảng 52,6% kế hoạch sau 9 tháng. Để hoàn thành mục tiêu, LPS cần đạt thêm khoảng 644 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2026, cao gấp 4,6 lần kết quả quý III/2026.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của LPS đạt gần 39.909 tỷ đồng, tăng 33,3% so với đầu năm. Tài sản tài chính FVTPL chiếm tỷ trọng lớn nhất với 17.457 tỷ đồng, tương đương 43,7% tổng tài sản; tiếp đến là dư nợ cho vay đạt 12.417 tỷ đồng, chiếm 31%.

Trong danh mục FVTPL, chứng chỉ tiền gửi có giá trị khoảng 5.421 tỷ đồng, còn trái phiếu chưa niêm yết tăng từ 748 tỷ đồng đầu năm lên 4.193 tỷ đồng. Trái phiếu niêm yết giảm 31% xuống 3.921 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay ký quỹ đạt khoảng 12.395 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm và tương đương khoảng 69% vốn chủ sở hữu. Trong khi đó, nguồn vốn của công ty tăng lên cùng với đòn bẩy tài chính: nợ phải trả đạt gần 21.997 tỷ đồng, còn vốn chủ sở hữu đạt 17.912 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, dư nợ vay ngắn hạn tăng 48% lên gần 19.792 tỷ đồng. Lãi suất vay được thuyết minh trong khoảng 6,3-11,2%/năm, cao hơn khoảng lãi suất 4,2-10%/năm hồi đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của LPS tăng 36% so với đầu năm, chủ yếu nhờ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), qua đó thu về khoảng 4.252,5 tỷ đồng.

Một khoản mục đáng chú ý khác là khoản đầu tư vào sàn giao dịch tài sản mã hóa SCEX. Tại ngày 30/9, giá trị khoản đầu tư được ghi nhận là 750 tỷ đồng; theo thuyết minh, công ty góp thêm 750 tỷ đồng vào ngày 2/10/2026. Như vậy, tổng giá trị đầu tư theo hai đợt là 1.500 tỷ đồng.

Đây là khoản phân bổ vốn đáng kể so với quy mô vốn chủ sở hữu của LPS. Hiệu quả của khoản đầu tư sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai hoạt động, điều kiện pháp lý và khả năng tạo doanh thu của SCEX trong thời gian tới.