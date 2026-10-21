LPBank V.League 1 'cống hiến' hơn cả giải đấu của Ronaldo

Bảng số liệu cho thấy LPBank V.League 1 xuất sắc xếp thứ 4 toàn châu lục với thời lượng bóng thực tế trên sân đạt 52 phút 12 giây (tính ở mùa 2025/26). Đây là quãng thời gian “bóng sống”, không tính lúc các cầu thủ tranh cãi với trọng tài, trận đấu gián đoạn vì sự cố, vì phạm lỗi, chấn thương, ăn mừng bàn thắng hay VAR...

Chi tiết đáng chú ý nhất nằm ở việc sân chơi số một Việt Nam vượt qua cả Saudi Pro League - giải đấu đang đứng ở vị trí thứ 5 với thời gian bóng lăn 51 phút 24 giây. Cần phải nhớ rằng giải VĐQG Saudi Arabia hiện là miền đất hứa đắt đỏ nhất châu Á, nơi sở hữu nguồn tài chính khổng lồ cùng dàn siêu sao danh tiếng hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Ryad Mahrez, Karim Benzema…

Dù sở hữu chất lượng ngôi sao và giá trị chuyển nhượng vượt trội, song các trận cầu tại Tây Á lại bị "vụn" nhiều hơn bởi những quãng ngắt quãng, lỗi chiến thuật hay việc bóng chết kéo dài. Quãng thời gian kiểm tra VAR cũng khá dài khiến trung bình các trận đấu ở đây được cộng 7-10 phút mỗi trận.

Con số 52 phút 12 giây của V.League 1 là minh chứng rõ nét cho thấy cường độ thi đấu, tính liền mạch và sự nỗ lực duy trì nhịp độ trận đấu của các CLB Việt Nam đang có những bước tiến rõ rệt. Thống kê vượt mặt Saudi Pro League không có nghĩa LPBank V.League 1 hay hơn giải đấu của Ronaldo, nhưng dù sao nó vẫn chỉ ra nét tích cực cho bóng đá Việt Nam.

Ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng, K League 1 (Hàn Quốc) khẳng định vị thế giải đấu kỷ luật và giàu tính thể lực bậc nhất châu Á khi chiếm ngôi đầu với 56 phút 17 giây. Con số này không thua nhiều so với Ngoại hạng Anh, giải VĐQG số 1 thế giới. Thời gian bóng lăn thực tế tại Premier League mùa giải hiện tại đạt trung bình 56 phút 35 giây mỗi trận, nghĩa là nhỉnh hơn K League 1 vẻn vẹn 18 giây.

Xếp ngay sau là Chinese Super League (Trung Quốc) đạt 54 phút 08 giây, đứng thứ 3 là J1 League (Nhật Bản). Việc V.League 1 bám sát rất gần thông số của giải đấu chuẩn mực như J1 League (chỉ chênh lệch chưa đầy 1 phút) cho thấy nỗ lực cải thiện thể lực của cầu thủ, sự công tâm và quyết đoán hơn từ đội ngũ trọng tài, cũng như việc áp dụng công nghệ VAR giúp hạn chế các màn tranh cãi hay tiểu xảo câu giờ.

Các trận đấu ở LPBank V.League 1 đã được cải thiện khá nhiều về tốc độ

Trong khi đó, UAE Pro League xếp thứ 6 với thời gian 49 phút 29 giây. Hai đại diện còn lại của khu vực Đông Nam Á đều tụt lại khá sâu: giải VĐQG của Indonesia đứng thứ 7 với 45 phút 22 giây, còn giải Ngoại hạng Singapore (Singapore Premier League) xếp vị trí thứ 8 khi bóng chỉ thực sự lăn chưa tới 40 phút mỗi trận.

Chỉ số thời gian bóng lăn thực tế luôn được xem là thước đo quan trọng phản ánh chất lượng giải đấu và sự cống hiến dành cho khán giả. Việc LPBank V.League 1 vượt qua "dải ngân hà" Saudi Pro League và giải VĐQG UAE là tín hiệu đáng khích lệ về tính chuyên nghiệp, giúp bóng đá Việt Nam tự tin hơn trên con đường nâng tầm thương hiệu và thu hút người hâm mộ.