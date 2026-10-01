Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 14 vừa công khai kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) Chi nhánh Sóc Trăng (LPBank Sóc Trăng).

Theo Thông báo kết luận thanh tra, ngày 21/9/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 14 đã ban hành Kết luận thanh tra số 22/KL-TTNH đối với LPBank Sóc Trăng.

LPBank Sóc Trăng hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 6300048638-034, đăng ký lần đầu ngày 6/2/2012 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 6/2/2024.

Mạng lưới hoạt động của chi nhánh gồm một chi nhánh và 11 phòng giao dịch, gồm các phòng giao dịch Sóc Trăng, Cù Lao Dung, Mỹ Tú, Thạnh Trị, Thuận Hòa, Thạnh Phú, Long Phú, Kế Sách, Vĩnh Châu, Lịch Hội Thượng và Ngã Năm. Tính đến ngày 31/5/2026, đơn vị có 130 nhân sự.

Còn hạn chế trong thẩm định và giám sát sau cho vay

Kết quả thanh tra ghi nhận LPBank Sóc Trăng thời gian qua đạt một số kết quả tích cực. Tổng tài sản, vốn huy động và dư nợ cho vay tăng qua các năm; hoạt động kinh doanh hằng năm đều có lãi. Chi nhánh cũng chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra chỉ ra LPBank Sóc Trăng vẫn còn hạn chế trong việc thu thập tài liệu, số liệu để chứng minh kết quả thẩm định, xét duyệt cho vay.

LPBank Sóc Trăng còn hạn chế trong thẩm định, giám sát sau cho vay

Công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay tại một số trường hợp còn thiếu chặt chẽ, dẫn tới việc chưa nhận diện đầy đủ, kịp thời các nguy cơ rủi ro để đề xuất biện pháp phòng ngừa và xử lý phù hợp.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra cũng nêu LPBank Sóc Trăng đã thực hiện giảm lãi suất huy động vốn nhưng chưa đạt mức tối thiểu theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về nguyên nhân, cơ quan thanh tra cho rằng nhân viên phụ trách khoản vay và người phê duyệt chưa chú trọng đầy đủ việc đánh giá thực tế kết hợp với thu thập tài liệu làm cơ sở quyết định cấp tín dụng.

Việc thu thập tài liệu, chứng từ liên quan đến phương án sử dụng vốn cũng như kiểm tra, giám sát sau cho vay còn hạn chế. Công tác nhận diện, đánh giá các rủi ro trước, trong và sau khi cho vay có trường hợp chưa đầy đủ để kịp thời đưa ra hướng xử lý.

Thanh tra đưa ra 6 kiến nghị

Theo thông báo, trách nhiệm đối với những tồn tại, sai sót được xác định thuộc về những người có liên quan tại từng hồ sơ đã được thanh tra, gồm nhân viên nghiệp vụ phụ trách hồ sơ vay, trưởng hoặc phó phòng nghiệp vụ, giám đốc 11 phòng giao dịch và Ban Giám đốc LPBank Sóc Trăng.

Đối với các biện pháp xử lý theo thẩm quyền, thông báo kết luận thanh tra ghi nhận không áp dụng biện pháp xử lý.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 14 đưa ra một kiến nghị liên quan đến Hội sở LPBank và 5 kiến nghị đối với LPBank Sóc Trăng. Nội dung cụ thể của các kiến nghị không được nêu chi tiết trong thông báo công khai.

Việc khắc phục những hạn chế trong quy trình thẩm định, kiểm tra và giám sát sau giải ngân được xem là nội dung đáng chú ý trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, nhất là trong bối cảnh các ngân hàng tiếp tục tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng và tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý.