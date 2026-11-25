LPBank dự kiến thu giữ tài sản bảo đảm 707 m2 tại phường Hội An Tây vào ngày 11/12/2026

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam vừa phát đi thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến nghĩa vụ nợ của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh. Tài sản thuộc diện thu giữ là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất có diện tích 707 m2 tại thôn Bàu Ốc Hạ, xã Cẩm Hà, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam trước đây, nay thuộc phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng.

Khu đất nêu trên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 25/2/2011, đứng tên chủ sở hữu là Công ty TNHH MTV Mai Linh Hội An, nay mang tên Công ty TNHH Mai Linh Hội An.

Theo thông tin từ LPBank, vào ngày 2/10, ngân hàng đã gửi yêu cầu đề nghị Tập đoàn Mai Linh và Công ty TNHH Mai Linh Hội An tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm để phục vụ công tác xử lý, thu hồi nợ. Tuy nhiên, các bên có nghĩa vụ đã không thực hiện bàn giao theo yêu cầu.

Trước việc khách hàng không hợp tác bàn giao, LPBank chính thức thông báo thu giữ tài sản bảo đảm căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành và các thỏa thuận đã ký kết giữa các bên. Thời gian triển khai thu giữ tài sản dự kiến diễn ra vào ngày 11/12/2026.

Đây không phải là lần đầu tiên các đơn vị thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mai Linh bị ngân hàng thông báo thu giữ tài sản thế chấp để xử lý nợ. Trước đó vào đầu tháng 5, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã chứng khoán: NAB, sàn HoSE) cũng đã ra thông báo thu giữ hàng loạt ô tô điện VinFast VF 5 Plus thuộc sở hữu của Công ty TNHH Mai Linh Lào Cai, đơn vị do Tập đoàn Mai Linh nắm giữ 51% vốn điều lệ, để thu hồi khoản nợ quá hạn.

Nhân sự Mai Linh giảm từ 5.500 người còn 120 người, biến động lãnh đạo sau thương vụ 3.999 xe điện

Áp lực xử lý tài sản bảo đảm từ các tổ chức tín dụng xuất hiện trong giai đoạn Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh ghi nhận sự thu hẹp rất lớn về quy mô nhân sự. Thống kê cho thấy tổng số nhân sự của doanh nghiệp đã giảm mạnh từ mức 5.500 người vào tháng 5 xuống chỉ còn 120 người vào tháng 11, tương đương mức cắt giảm gần 98% chỉ sau khoảng nửa năm.

Đi kèm với quá trình tinh giản mạnh lực lượng lao động, bộ máy điều hành cấp cao của tập đoàn cũng vừa ghi nhận sự thay đổi nhân sự. Doanh nghiệp đã quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Diễm Trang, sinh năm 1971, giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật thay cho ông Đồng Ngọc Danh, sinh năm 1979.

Được thành lập từ năm 1993 dưới sự dẫn dắt của ông Hồ Huy, Mai Linh từng là một trong những thương hiệu taxi có quy mô lớn nhất Việt Nam, cùng Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã chứng khoán: VNS) chiếm lĩnh thị phần vận tải hành khách. Ở giai đoạn đỉnh cao, đội xe mang màu xanh đặc trưng của hãng hiện diện tại nhiều tỉnh, thành phố với hàng chục nghìn tài xế và đạt doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp bắt đầu đối mặt với các khó khăn tài chính từ năm 2008.

Về chiến lược đầu tư phương tiện, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ông Hồ Huy từng khẳng định Mai Linh không lựa chọn xe điện. Dù vậy, doanh nghiệp sau đó đã điều chỉnh định hướng, công bố kế hoạch chuyển đổi sang xe điện để thay thế đội xe cũ, tiết giảm chi phí nhiên liệu và nâng cao hiệu quả vận hành.

Đến cuối năm 2024, Mai Linh chính thức ký kết hợp đồng mua và thuê 3.999 xe điện VinFast thông qua Green SM (GSM). Dàn xe theo thỏa thuận dự kiến bao gồm các mẫu VF e34 và VF 5, giữ màu xanh lá đặc trưng của Mai Linh và bổ sung thêm logo đối tác. Dù triển khai kế hoạch chuyển đổi đội xe, việc nhiều tài sản thế chấp từ phương tiện vận tải đến bất động sản liên tục bị các ngân hàng thông báo thu giữ cho thấy áp lực dòng tiền và nghĩa vụ thanh toán nợ vẫn hiện hữu tại doanh nghiệp.